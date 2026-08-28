Эксперты ГК Softline будут вести курсы по ИИ в Поволжском государственном технологическом университете

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и Поволжский государственный технологический университет (ПГТУ, Волгатех) развивают сотрудничество в сфере подготовки ИТ-кадров. Эксперты ГК Softline будут анализировать реальные проекты со студентами и прочитают лекции по ключевым направлениям в сфере искусственного интеллекта. Обучение пройдет в первой половине 2026/2027 учебного года. Партнерство с вузами позволяет группе компаний вносить вклад в подготовку специалистов, которые будут работать в стратегически важных для государства отраслях. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Волгатех является участником федеральной программы «ТОП-ИИ» – проекта Минцифры России и Аналитического центра при Правительстве России, направленного на развитие кадрового потенциала в области искусственного интеллекта. Для высокого уровня компетенций студентам необходимы не только теоретические знания в области ИИ, но и понимание того, как в реальности разрабатываются и внедряются ИИ-решения. С этой целью в рамках программы российские вузы сотрудничают с ведущими компаниями, которые направляют преподавателей-практиков из ИТ-отрасли проводить занятия для студентов.

В Волгатехе ведется обучение по таким направлениям, как «Программная инженерия», «Прикладная информатика» и «Информационные системы и технологии». Эксперты ГК Softline проведут занятия по следующим темам: «Искусственный интеллект в бизнес-аналитике», «Разработка программных систем и систем искусственного интеллекта», «Интеллектуальные информационные системы и технологии».

Специалисты ГК Softline расскажут о реальном опыте внедрения ИИ и поделятся актуальной экспертизой применения технологий в разных отраслях. Эксперты также помогут проанализировать образовательные программы вуза, чтобы при необходимости актуализировать их с учетом современных требований рынка и лучших практик индустрии.

«Обучение, которое мы организуем вместе с экспертами ГК Softline, поможет студентам Волгатеха лучше освоить прикладные дисциплины по искусственному интеллекту. Учащиеся будут понимать, как решения внедряются на предприятиях и какие отраслевые практики входят в число лучших. Проекты, реализуемые в рамках федеральной программы «ТОП-ИИ», повышают уровень компетенций студентов. В результате наши выпускники смогут успешно работать в направлениях, наиболее значимых для развития экономики», – сказал Евгений Богданов, проректор по цифровой трансформации Поволжского государственного технологического университета.

«Образовательные программы для студентов Волгатеха позволяют нам делиться с будущими специалистами опытом разработки и внедрения ИИ-решений, который ГК Softline приобрела в рамках реализации проектов для бизнеса и госсектора. Такой подход позволяет студентам получать знания в соответствии с реальными задачами, которые стоят перед ИТ-индустрией сейчас и будут актуальны в ближайшие годы. Уверен, что такое партнерство поможет развивать кадровый потенциал в регионе и вносить совместно с вузом вклад в обеспечение цифровой трансформации разных отраслей», – отметил Кирилл Семенихин, директор макрорегиона Волга департамента развития бизнеса компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).