Visible вложит 200 млн рублей в развитие платформы аналитики рекламы на Smart TV

Разработчик рекламных технологий Visible вложит 200 млн руб. в развитие платформы аналитики рекламы на Connected TV (CTV, подключенные к интернету телевизоры). Средства будут направлены на развитие технологии, которая позволяет сопоставлять показы рекламы на Smart TV с последующими действиями пользователей на сайтах и в мобильных приложениях — посещениями, установками приложений, регистрациями и покупками. Об этом CNews сообщили представители Visible.

В I полугодии 2026 г. бюджеты клиентов Visible на CTV-рекламу выросли на 15-30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Среди рекламодателей компании — «Яндекс», «Магнит», «ВкусВилл», 2ГИС, Hoff, Start, Kion и Tripster.

Одна из проблем при оценке влияния рекламы на последующие действия пользователей заключается в том, что при слишком длительном периоде после рекламного контакта к результатам кампании могут быть отнесены действия, которые пользователь совершил бы и без просмотра рекламы. Период, в течение которого последующее действие пользователя считается связанным с рекламным показом, называется окном атрибуции.

Для решения этой проблемы в платформе, на развитие которой Visible направит 200 млн руб., предусмотрена настройка окна атрибуции. Рекламодатель может самостоятельно выбрать один из семи периодов — 1 ч, 3 ч, 12 ч, 1 день, 7 дней, 14 дней или 30 дней — и сравнивать результаты при разных настройках.

Платформа объединяет данные о показах рекламы на телевизорах с событиями в мобильных приложениях и действиями пользователей на сайтах. Сопоставление происходит по IP-адресу и времени события на основе логов рекламных показов и целевых действий. Рекламодателю доступны параметры расчетов и возможность самостоятельно менять настройки атрибуции. IP-адреса, с которыми связано более шести устройств, исключаются из основного массива данных.

Аналитический контур Visible охватывает около 7 млн домохозяйств и объединяет более 40 источников трафика. Ежемесячно платформа обрабатывает свыше 100 млн рекламных показов.

По данным исследования Visible CTV Navigator 2026, 76% опрошенных рекламодателей называют атрибуцию и трекинг одной из основных проблем CTV-рекламы.

Объем российского рынка CTV-рекламы по итогам 2025 г., согласно различным экспертным оценкам, составлял от 10,5 млрд до 15,5 млрд руб. В Visible ожидают, что в 2026 г. рынок может увеличиться примерно вдвое.