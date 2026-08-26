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МТС запускает мониторинг качества воздуха на нижегородских промышленных предприятиях

МТС объявила о запуске мониторинга концентрации производственных газов на предприятиях для обеспечения безопасности сотрудников. Технология предназначена для раннего обнаружения нежелательных примесей в воздухе с помощью специальных датчиков, что позволяет предотвращать угрозы жизни и здоровью людей в рабочих зонах.

Технически система построена на датчиках с набором сенсоров под конкретные виды газов, которые устанавливаются в местах возможного появления вредных веществ. Оборудование автоматически фиксирует превышение концентрации опасных газов и включает светозвуковые сигналы, предупреждая сотрудников. Одновременно информация о событии передается в аналитическую систему МТС, которая запускает работу вентиляций, отсечных клапанов и других инженерных систем для предотвращения аварийных ситуаций. Это позволяет снизить концентрацию вредных веществ и нормализовать обстановку, минимизируя риски для персонала и снижая вероятность вынужденной остановки технологического процесса.

Система мониторинга рабочей зоны взаимодействует с уже существующим решением по контролю выбросов в населенных пунктах. Благодаря объединению данных предприятия получают полную картину: что выбрасывается в атмосферу за пределы санитарной зоны и что происходит внутри цехов. Это дает возможность различать плановые технологические выбросы и аварийные утечки, быстро найти источник и сократить время диагностики. В итоге предприятие избегает простоя оборудования и связанных с этим затрат. Услуга ориентирована на предприятия различных отраслей, где требования к безопасности труда и экологической ответственности являются одними из приоритетных.

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«Раньше мы оценивали влияние предприятий на экологию городов и поселков. Теперь мы заходим на территорию самого производства и работаем с безопасностью людей в производственных помещениях. Количество контролируемых параметров здесь шире, а самочувствие сотрудников связано уже не с дискомфортом, а с прямыми рисками для жизни. Наше решение помогает выполнять требования по охране труда и промышленной безопасности. Благодаря мгновенному информированию о событии до возникновения аварии мы снижаем риски для сотрудников и затраты предприятий на восстановление рабочих процессов», — отметила руководитель центра «МТС Экология» Олеся Суханос.

В 2026 г. МТС и Горьковская железная дорога объявили о стратегическом партнерстве по цифровизации транспортной отрасли, стартовав с внедрения систем круглосуточного мониторинга паводков и контроля загрязненных сточных вод. Специальные IoT-датчики, размещаемые на мостах и береговых опорах, в режиме реального времени фиксируют колебания уровня воды и передают данные по GSM-каналам, что позволяет заранее предотвращать подтопление путей и минимизировать ущерб пассажирским и грузовым перевозкам. Параллельно стороны внедряют экологический мониторинг для контроля гидрохимического состава стоков и строгого соблюдения природоохранных норм.

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