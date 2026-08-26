Разделы

ПО Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках
|

МТС внедряет возможность оплаты цифровым рублем в своих сервисах

МТС расширила возможности сервиса приема платежей «МТС Pay». С 1 сентября 2026 г. пользователи смогут оплачивать товары и услуги цифровым рублем в мобильном приложении «Мой МТС» и интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой рубль – новая форма национальной валюты, которая эквивалентна обычному рублю. Счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России, и клиент может управлять им через приложение банка, который подключен к платформе. Цифровой рубль выпускается и защищается Банком России.

Оплата цифровым рублем будет распространяться на все сервисы, где интегрирован модуль «МТС Pay». Возможность не привязана к отдельным категориям товаров и услуг. С 1 сентября абоненты смогут оплачивать услуги и товары цифровым рублем в приложении «Мой МТС» и интернет магазине МТС.

Оплата покупок цифровыми рублями схожа по механике проведению операций с помощью сервиса быстрых платежей (СБП). Если у пользователя есть счет цифрового рубля, ему нужно выбрать на экране оплаты «Цифровой рубль», выбрать банк и провести оплату.

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД
Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД безопасность

«Интеграция оплаты цифровым рублем в сервисы МТС позволяет расширить выбор способов для пользователей и сделать технологию доступной в привычных сценариях повседневных покупок. При этом для наших партнеров подключение нового способа оплаты происходит в рамках уже встроенного модуля МТС Pay, что позволяет масштабировать использование цифрового рубля без необходимости менять привычную платежную инфраструктуру и дополнительных затрат на стороне партнера», – сказал бизнес-лидер стрима «МТС Pay» Алексей Калина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бигтех в каске: зачем промышленной компании искусственный интеллект

ChatGPT блокирует российские аккаунты

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД

Ozon и Wildberries обдирают продавцов как липку. Почти половина их доходов теперь уходит на комиссии

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Троих экс-полицейских посадили за кражу криптовалюты на 30 миллионов со счетов биржи Garantex

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще