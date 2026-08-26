FTData и «Скайфолл Лабс» подписали соглашение о партнерстве

Сотрудничество двух компаний открывает заказчикам возможность использования СУБД FTData совместно с платформой управления ИКТ-активами SkyV ITAM для построения импортонезависимых, производительных и масштабируемых ИТ-систем на полностью российском технологическом стеке. Партнерство нацелено на решение ключевых задач бизнеса — импортозамещение ИТ-инфраструктуры и обеспечение высоконагруженных систем надежной и производительной СУБД. Об этом CNews сообщили представители «Скайфолл Лабс».

В рамках соглашения подтверждена корректная совместная работа платформы управления ИКТ-активами SkyV ITAM и СУБД FTData. Заказчики получают возможность разворачивать SkyV ITAM — с автоматической инвентаризацией оборудования и ПО, контролем жизненного цикла активов и верификацией достоверности данных — на российской объектно-реляционной СУБД, рассчитанной на высоконагруженные сценарии и объекты критической информационной инфраструктуры. Это позволяет отказаться от зарубежных СУБД без потери производительности и надежности.

«Сотрудничество со «Скайфолл Лабс» идеально дополняет стратегию работы в сложных инфраструктурных проектах, связанных с управлением ИТ-активами и мониторингом ИТ-инфраструктуры. Совместное решение обеспечивает непрерывный контроль достоверности данных об инфраструктуре на всех этапах жизненного цикла. Наше партнерство — в объединении одно импортонезависимое коробочное решение двух российских разработок для удобства, надежности и экономии ресурсов и бюджетов клиентов, а наши продукты удовлетворяют требованиям регуляторов Российской Федерации», — сказала Евгения Федотова, региональный директор FTData.

«Для наших заказчиков в финансовом секторе, энергетике и на объектах критической информационной инфраструктуры достоверность данных об ИТ-активах напрямую связана с надежностью всей инфраструктуры. Совместимость SkyV ITAM с СУБД FTData позволяет строить систему управления активами на полностью российском технологическом стеке — без компромиссов по производительности и с уверенностью в соответствии требованиям регуляторов», — сказала Мария Бартенева, генеральный директор «Скайфолл Лабс».

Совместное предложение адресовано организациям финансового сектора, энергетики, телекома и промышленности, которые переходят на отечественный технологический стек и предъявляют повышенные требования к производительности систем и достоверности данных.