«Магнит» запустит оплату цифровыми рублями

«Магнит» начнет прием платежей в цифровых рублях – новой форме национальной валюты. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

С 1 сентября 2026 г. у покупателей «Магнита» появится возможность при желании оплатить товары цифровыми рублями. Эта возможность будет доступна во всех магазинах розничной сети всех форматов: «у дома», супермаркетах и суперсторах, дрогери, дискаунтерах и др. как на кассах с кассирами, так и на кассах самообслуживания (КСО). Опция оплаты цифровыми рублями также появится во всех розничных сетях группы компаний «Магнит».

Механизм оплаты цифровыми рублями реализован через привычный QR СБП, который размещен на NFC-стикерах около кассы или в интерфейсе КСО. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно навести камеру смартфона на QR-код и одобрить транзакцию – схема оплаты та же, что и при оплате через СБП.

Для подготовки к запуску оплаты в цифровых рублях команда «Магнита» доработала ПО кассовых модулей и касс самообслуживания, учетные системы и системы управления магазинами.

Дмитрий Иванов, главный финансовый директор группы компаний «Магнит»: «Магнит готов к приему платежей в цифровых рублях – новой форме национальной валюты, которая появилась в дополнение к наличным и безналичным рублям. Мы реализовали этот функционал во всех магазинах, чтобы обеспечить покупателям удобный доступ ко всем инструментам оплаты. Покупатель сам выбирает, как расплатиться в магазине: наличными, картой, переводом через СБП или цифровыми рублями».

Вячеслав Кубаев, главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит»: «Технология реализована на технической платформе с отлаженной и надежной архитектурой, что обеспечивает безопасный и стабильный прием платежей в цифровых рублях. Цифровой рубль будет доступен из приложения любого банка, который есть у покупателя».

Цифровой рубль создан для того, чтобы стать еще одним средством для платежей и переводов, которое не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов. Цифровые рубли выпускает Банк России. Они эквивалентны наличным и безналичным: 1 рубль = 1 безналичный рубль = 1 цифровой рубль.