«СберУниверситет» запустил программу по созданию ИИ-агентов от бизнес-задачи до прототипа

«СберУниверситет» объявил о запуске пятидневной корпоративной программы «ИИ-агент как продукт», в рамках которой команды компаний проходят путь от выбора бизнес-задачи и проверки гипотез до создания прототипа ИИ-агента и дорожной карты его дальнейшего развития. Программа рассчитана на корпоративные группы от пяти до 30 человек.

Компании активно внедряют искусственный интеллект, однако для многих организаций переход от экспериментов к системному применению ИИ остается сложной задачей. По данным глобального исследования McKinsey 2025 г., 88% респондентов сообщили, что их организации регулярно используют ИИ хотя бы в одной бизнес-функции, но только около трети компаний уже начали масштабировать ИИ на уровне всей организации. Интерес к ИИ-агентам также растет: 62% участников исследования сообщили, что их компании уже экспериментируют с такими решениями.

При этом основная сложность заключается не только в выборе технологии, но и в определении подходящей бизнес-задачи, оценке потенциального эффекта и интеграции ИИ в существующие процессы. Перестройка рабочих процессов — один из ключевых факторов, связанных с получением бизнес-эффекта от ИИ.

«ИИ-агент как продукт» — практическая программа «СберУниверситета», которая помогает компаниям решать эти задачи с помощью продуктового подхода. Участники не изучают технологии в отрыве от бизнеса: они работают со своими реальными задачами и последовательно определяют, где ИИ-агент может принести пользу, кому он нужен и как должен быть встроен в рабочий процесс. Опыт продуктовой разработки участникам не требуется — программа рассчитана на руководителей подразделений, проектных менеджеров и специалистов.

Обучение начинается с определения бизнес-задачи будущего ИИ-агента, его пользователей, роли и места в рабочем процессе. Затем участники проверяют гипотезы: проводят интервью с коллегами и ИИ-респондентами — виртуальными собеседниками, которые моделируют профили будущих пользователей. На основе полученных данных команды определяют функциональность агента и критерии его пользы для бизнеса.

Практическая часть программы посвящена созданию прототипа ИИ-агента на платформе GigaCowork и его тестированию на реальной бизнес-задаче компании. Отдельный блок посвящён организационным изменениям, необходимым для внедрения ИИ: новым ролям и компетенциям, коммуникации с командами и работе с сопротивлением изменениям.

В финальный день к обучению присоединяются руководители участников. Команды презентуют разработанные прототипы и дорожные карты их дальнейшего развития. Таким образом, по итогам программы компания получает проработанный сценарий применения ИИ, прототип решения и план следующих шагов для его развития и внедрения.

Сергей Одинцов, директор проектов транформаций центра «Sbergile как сервис», Сбербанка, сказал: «Основная сложность внедрения ИИ сегодня — не в доступности технологий, а в выборе правильной бизнес-задачи и встраивании решения в существующие процессы. Компании могут быстро создать прототип с помощью современных ИИ-инструментов, но гораздо сложнее понять, какую проблему он должен решать, для кого создавать ценность и как измерять результат. Мы построили программу так, чтобы за пять дней команда прошла весь продуктовый путь — от формулировки бизнес-задачи и проверки гипотез до прототипа и дорожной карты его дальнейшего развития».

Программу проводят эксперты центра «Sbergile как сервис». Команда реализовала более 300 трансформаций компаний и провела программы и сессии для более чем 8 тыс. участников. Среди корпоративных клиентов — X5 Group, Askona, DNS, «Норникель», «Магнит», «СберЛизинг» и другие компании.

Продолжительность программы — пять дней, или 40 академических часов. Корпоративные группы — от пяти до 30 человек. Площадка проведения определяется индивидуально.