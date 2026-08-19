ИТ-холдинг «Т1» внедрил в КСК платформу для налогового мониторинга

ИТ-холдинг «Т1» совместно с компанией «Ключевые Системы и Компоненты» (КСК), предприятием в сегменте транспортного машиностроения, реализовал проект по переходу на налоговый мониторинг. Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

В рамках проекта внедрена платформа «Визор» холдинга «Т1», которая позволила компании КСК подключиться к системе налогового мониторинга и выстроить прозрачное и автоматизированное взаимодействие с Федеральной налоговой службой. Решение было развернуто в собственном контуре компании по модели on-premise, что позволило соблюсти внутренние требования к информационной безопасности и контролю данных.

Для ГК КСК данный проект — это новый опыт и очередная ступень на пути автоматизации процессов компании в рамках взаимодействия с ФНС. В ходе проекта специалисты ИТ-холдинга «Т1» развернули тестовый и промышленный контуры платформы, настроили интеграцию с учетными системами и обеспечили защищенный обмен информацией с налоговым органом.

На завершающем этапе реализации проекта команда продукта «Визор» совместно с проектной командой КСК протестировала взаимодействие с инфраструктурой налоговой службы через контур ГНИВЦ, разработчика системы. После успешного прохождения испытаний специалисты ИТ-холдинга «Т1» настроили защищенный канал связи и подготовили платформу к промышленной эксплуатации. В результате компания получила готовую инфраструктуру для работы в новом режиме и регулярного обмена сведениями через автоматизированную информационную систему «Налог-3».

«Мы видим, что интерес бизнеса к вступлению в налоговый мониторинг продолжает расти: в 2026 г. так работают уже 860 компаний, что на 20% больше, чем годом ранее. При этом переход в режим налогового мониторинга — это не только техническая интеграция с инфраструктурой ФНС, но и выстраивание устойчивой модели работы с корпоративными данными и налоговой функцией компании. В рамках проекта для КСК мы выстроили полноценную цифровую среду, которая обеспечивает прозрачный обмен информацией с регулятором и дает предприятию высокий уровень контроля и управляемости процессов», — отметила Марина Любимова, коммерческий директор платформы «Визор», ИТ-холдинг «Т1».

«При переходе в режим налогового мониторинга для нас было важно, чтобы решение не только соответствовало требованиям ФНС, но и было удобным в ежедневной работе. При этом хочется отметить, что у сотрудников компании есть возможность самостоятельно управлять достаточно гибкими настройками платформы. Отдельным элементом проекта была перестройка системы внутреннего контроля: матрица рисков и контрольных процедур трансформирована под требования ФНС в рамках налогового мониторинга, контрольные процедуры были встроены в процесс подготовки и проверки данных, а также легли в основу блока «СВК» на витрине системы «Визор». Платформа обеспечила прозрачный автоматизированный процесс взаимодействия с налоговым органом — на витрине уже раскрыты данные за I и II квартал 2026 г., и обмен информацией с ФНС идет в штатном режиме.», — сказала Любовь Акимова, главный бухгалтер КСК.