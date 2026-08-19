Bell Integrator FabricaONE.AI приняла участие в разработке цифрового решения для выездных сотрудников крупного российского банка

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) приняла участие в ключевом этапе тестирования цифрового решения для выездных сотрудников одного из ведущих российских банков. Специалисты компании обеспечили качественную валидацию API-интерфейсов и успешное проведение приемо-сдаточных испытаний, что позволило запустить сервис оформления клиентов в офлайн-режиме и расширить географию присутствия банка. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Заказчику требовалось обеспечить обслуживание клиентов в удаленных локациях и местах с отсутствием стабильного интернет-соединения — задача, критически важная для расширения клиентской базы и работы с иностранными гражданами. До внедрения решения оформление новых клиентов было возможно только в офисах банка или при наличии устойчивой сети, что ограничивало операционные возможности и сужало воронку привлечения.

Bell Integrator сосредоточился на обеспечении качества и надежности интеграционного контура решения. В рамках проекта команда выполнила: тестирование API продукта: проверка корректности обмена данными между мобильным приложением выездного сотрудника и бэкенд-системами банка; проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ): комплексная валидация функционала в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации; подготовку документации тестирования: формирование отчетных материалов, необходимых для подтверждения соответствия решения требованиям заказчика и регуляторов.

Технической особенностью проекта стала необходимость обеспечить стабильную работу продукта в условиях периодического отсутствия связи. Новое решение позволяет выездному сотруднику банка загружать необходимые справочники на защищенный планшет, оформлять клиента офлайн в любой точке, при этом все данные сохраняются локально и синхронизируются с ядром банка при возвращении в зону покрытия сети. Надежность этого сценария напрямую зависит от качества API-взаимодействий, что и стало зоной ответственности Bell Integrator.

Результаты реализации проекта заказчика

Расширение клиентского охвата: возможность оформлять клиентов в любых локациях — от удаленных населенных пунктов до объектов временного размещения.

Работа с иностранными гражданами: сервис позволяет обслуживать мигрантов и иностранных специалистов непосредственно в местах их регистрации или трудоустройства.

Независимость от качества связи: стабильное оформление сделок даже при отсутствии интернета повышает доступность банковских услуг.

Снижение барьеров для клиента: упрощение процесса подключения к банку улучшает клиентский опыт.

Гарантия качества интеграции: тщательное тестирование API минимизирует риски ошибок при синхронизации данных и обеспечивает целостность финансовой информации.

Для бизнеса это означает переход к проактивной модели привлечения клиентов: банк сам выезжает к потребителю, а не ждет его в отделении. Решение укрепляет конкурентные позиции заказчика на рынке розничных услуг и создает технологическую основу для запуска новых мобильных сценариев обслуживания.

«Надежность офлайн-сценариев в банковских системах — это не просто техническая задача, а вопрос доверия клиентов и соблюдения регуляторных требований. Наша команда обеспечила тщательную валидацию API-интерфейсов, чтобы каждый этап синхронизации данных проходил без потерь и искажений, даже после длительного периода работы без сети. Успешное проведение ПСИ подтвердило, что решение готово к промышленной эксплуатации и способно выдерживать реальные нагрузки при обслуживании большого числа выездных операций. Теперь банк может масштабировать формат "мобильного офиса" на новые регионы и категории клиентов, не опасаясь сбоев в передаче критичных данных. Это пример того, как качественное тестирование становится фундаментом для смелых бизнес-инициатив», — сказал Валентин Иванов, руководитель проекта Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).