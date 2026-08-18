CommuniGate Pro представляет первый официальный релиз десктопного и мобильного приложения

Разработчик платформы унифицированных корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro объявил о выходе первой публичной версии десктопного и мобильного клиентских приложений. Релиз завершает этап бета-тестирования и переводит продукт на новую ступень готовности. Обновление включает более 20 новых функций, реализованных в постоянном диалоге с пользователями: изменения коснулись календаря, редактора написания письма, доступа к учетным записям и новых функций безопасности. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

Релиз направлен на решение трех задач – ускорение совместной работы, повышение прозрачности коммуникаций и упрощение рутинных операций.

Пользователи получили возможность делиться своим расписанием с внешними партнерами или клиентами через публичные ссылки – теперь для просмотра календаря не требуется создавать учетную запись. При командной работе доступ к календарям предоставляется с гибкой настройкой уровней прав, что делает планирование прозрачным и управляемым. Полноформатный планировщик событий позволяет детально настраивать встречи и мероприятия в интуитивно понятном интерфейсе. Реализована возможность редактировать или удалять отдельное событие внутри повторяющейся серии, не нарушая всю последовательность, а также отображать время начала серии непосредственно в календаре.

Улучшения затронули и почтовый редактор. Теперь в тело письма можно мгновенно вставлять изображения, файлы и таблицы прямо из буфера обмена, а также создавать и редактировать таблицы встроенными средствами. Функция отложенной отправки позволяет задать точную дату и время доставки письма, а проверка орфографии подчеркивает ошибки, помогая избегать опечаток. Статус отправленных сообщений помогают отслеживать уведомления о доставке и прочтении с возможностью выбора автоматического или ручного режима в настройках.

Для совместной работы с почтой и учетными записями реализован ряд новых возможностей. Доступ к почтовым папкам коллег настраивается для совместной работы, а функция делегирования позволяет доверенным лицам отправлять письма, принимать, переносить или назначать встречи от имени другого сотрудника. При отправке можно выбрать имя, от которого будет отправлено письмо, что обеспечивает прозрачность для получателя. Также пользователи могут создавать псевдонимы для своих учетных записей, чтобы лучше структурировать входящий поток.

Безопасность и управление учетной записью

В релизе появились важные инструменты для защиты аккаунтов. Пользователи теперь могут самостоятельно сменить пароль непосредственно из интерфейса приложения, а также настроить двухфакторную аутентификацию – это обеспечивает дополнительный уровень защиты от несанкционированного доступа, что критически важно для корпоративных коммуникаций.

Локальные архивы сообщений

Одним из ключевых нововведений стал функционал создания локальных архивов. Теперь можно сохранять свои почтовые сообщения непосредственно на устройстве, обеспечивая офлайн-доступ и дополнительную сохранность данных. На текущий момент доступно создание архивов и вложенных подпапок, архивация одного письма и группы писем, ручная архивация всей папки через контекстное меню, автоархивация по настройкам, удаление архивов и папок в них, ответ на письма из архива, пересылка писем из архива, работа с метками в архивах.

Повышению удобства повседневной работы также способствуют обновленный поиск адресатов, который предлагает наиболее релевантных получателей при вводе фамилии, настройки режима удаления писем – через корзину, напрямую или пометку письма как удаленного, а также редизайн карточки контакта с более структурированным отображением информации. Для ускорения навигации добавлены горячие клавиши и возможность открывать письмо в новом окне одним нажатием Enter. Производительность приложения в целом была улучшена: оно стало быстрее и отзывчивее.

«Мы сфокусировались на том, что напрямую влияет на эффективность повседневной работы, – сказал Борис Моисеев, директор департамента разработки CommuniGate Pro. – Возможность вставить таблицу из Excel, файл или изображение в письмо за секунду, открыть календарь внешнему партнеру без создания учетной записи или выполнить проверку орфографии при написании письма – это базовые инструменты, экономящие реальное время каждого сотрудника каждый день».

Первый официальный релиз десктопного и мобильного приложений уже доступен пользователям с действующей лицензией.