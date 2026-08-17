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В «Контур.Эльбе» появился расчет сменных графиков, тарифных ставок и алиментов

Сервис для предпринимателей «Контур.Эльба» расширил возможности кадрового учета. Теперь предприниматели могут вести расчеты с сотрудниками, которые работают по сменному графику или на тарифной ставке, а также автоматически удерживать алименты по исполнительным листам. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Кадровый учет в «Эльбе» уже покрывает базовые сценарии работы с сотрудниками. С помощью сервиса можно быстро рассчитать зарплату, отпускные; удержать НДФЛ и взносы; составить и отправить отчеты по сотрудникам в СФР и ФНС. Теперь этот набор дополнен инструментами, которые на рынке доступны в основном в «тяжелых» зарплатных программах.

Сменный график. Подходит бизнесу, где сотрудники работают по графику 2/2 или другим сменным схемам. График корректно сочетается с окладом, когда сотрудник получает фиксированную сумму в месяц вне зависимости от числа смен — и с тарифной ставкой, когда оплата зависит от фактически отработанного времени.

Тарифная ставка. Если работа сотрудника оценивается в часах или сменах, в «Эльбе» можно задать стоимость часа/смены. Сервис сам рассчитает зарплату по настроенному графику.

Учет алиментов. «Эльба» берет на себя рутинную работу с исполнительными листами: рассчитывает сумму удержания, формирует платежные поручения получателям и следит за актуальным порядком расчетов.

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Дарья Черепанова, системный аналитик в «Контур.Эльбе»: «В малом бизнесе, особенно в микробизнесе, предприниматель зачастую сам себе и бухгалтер, и кадровик. Наша задача — сделать так, чтобы ведение учета не требовало от него глубокого изучения кадровых тонкостей и не отнимало время на рутинные расчеты. Новые функции закрывают типовые запросы малого бизнеса: посменная работа, сдельная оплата и удержания по суду».

Все изменения в трудовом законодательстве, ставки налогов и взносов, а также сроки выплат «Контур.Эльба» отслеживает автоматически. Пользователю достаточно один раз ввести данные сотрудника — дальше сервис использует их во всех сценариях: при расчете зарплаты, формировании платежек, подготовке отчетности и создании записей в электронной трудовой книжке.

Для небольшого бизнеса переход от таблиц в Excel к автоматизации учета и кадрового делопроизводства часто упирается в стоимость программного обеспечения. В онлайн-сервисах для бизнеса нередко бухгалтерский и зарплатный модули разнесены по разным тарифам, за них приходится доплачивать отдельно, даже если в компании всего несколько сотрудников. В «Контур.Эльбе» изначально принята другая схема: бухгалтерский, налоговый, кадровый и зарплатный учет находятся в единой системе и входят в стоимость тарифа.

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