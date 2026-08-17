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ИИ Smart Engines помог сделать мгновенным обслуживание в офисах Генбанка

Генбанк сделал мгновенным распознавание паспорта России для доступа к банковским продуктам в отделениях благодаря решениям Smart Engines. Теперь с помощью технологий ИИ данные из паспортов России и СНГ распознаются и вносятся в систему банка за доли секунды, что позволяет клиентам из России и других государств быстрее проходить идентификацию для доступа к ежедневным продуктам и услугам в офисах банка. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Автоматический ввод данных помог сформировать единый высокий стандарт клиентского сервиса по всей сети отделений Генбанка. Посетителям больше не требуется ждать, пока сотрудник перепечатает реквизиты из документа – ИИ позволил сократить время заполнения паспортных данных до долей секунды. Система Smart Engines мгновенно извлекает печатные и рукописные реквизиты из основного разворота и страницы с пропиской из паспортов России, а также распознает паспорта Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана, Молдовы и других государств СНГ.

«Сервис Smart Engines соответствует передовым стандартам. Теперь ввод паспортных данных клиентов из РФ и СНГ происходит мгновенно и с качеством до 99,9%. Это делает процесс подтверждения личности значительно быстрее и удобнее и позволяет получать доступ к привычным услугам без ожидания и очередей», – отметил заместитель председателя правления АО «Генбанк» Сергей Сироткин.

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