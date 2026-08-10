Российская ИИ-платформа «Маракуйя» представила ассистента нового поколения

Российская ИИ-платформа «Маракуйя» расширила возможности работы с документами. Пользователи могут объединять большое количество файлов в папки и задавать вопросы по загруженным материалам. ИИ выполняет поиск по документам в папке, находит релевантные запросу фрагменты и использует их при формировании ответа. Об этом CNews сообщил представитель платформы.

По словам разработчиков, новая технология меняет сам подход к использованию ИИ при работе с документами. «Маракуйя» автоматически индексирует все загруженные материалы, добавляет их в векторную базу данных и сохраняет контекст проекта. Благодаря этому ассистент может сопоставлять информацию между документами, находить взаимосвязи, использовать накопленные знания для выполнения новых задач. ИИ может помочь сопоставить сведения из нескольких документов и обратить внимание на возможные расхождения.

На практике это избавляет пользователя от необходимости каждый раз заново загружать документы и объяснять модели контекст. Загруженные в папку материалы можно повторно использовать в последующих запросах без повторной загрузки. На основе накопленной базы знаний сервис может готовить аналитические отчеты, заключения, презентации, инструкции, коммерческие предложения, статьи и другие рабочие документы.

Например, пользователь загружает договоры, финансовые отчеты за несколько лет и таблицы с расчетами, после чего просит проверить данные и подготовить отчет. ИИ-ассистент сопоставляет информацию из всех файлов, находит расхождения, выделяет ключевые условия договоров, формирует итоговую таблицу и объясняет, какие данные требуют дополнительной проверки. Это может сократить время на первичный анализ и подготовку сводной информации.

Еще один сценарий — создание корпоративной базы знаний. Компания может загрузить регламенты, инструкции, техническую документацию, внутренние стандарты и накопленные материалы, после чего сотрудники получают ИИ-ассистента, который отвечает на вопросы с учетом всей загруженной информации.

Платформа поддерживает форматы PDF, Word, Excel, PowerPoint, TXT и LaTeX. Помимо анализа документов сервис умеет генерировать тексты, документы, изображения, создавать персональных ИИ-агентов под конкретные задачи, работать с несколькими моделями искусственного интеллекта в одном интерфейсе, выбирать модель в зависимости от сложности задачи и подключать собственные API-ключи.

Сервис работает через браузер, а также доступен в виде приложений для Windows и macOS. Разработчики отмечают, что новая технология ориентирована прежде всего на специалистов, регулярно работающих с большими массивами документов: юристов, бухгалтеров, аналитиков, предпринимателей, преподавателей и исследователей, однако может быть полезна любому пользователю, которому нужен ИИ-помощник, способный запоминать контекст проекта и работать с большими объемами информации. Платформа является заменой зарубежным ИИ-сервисам по многим задачам.