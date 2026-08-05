В МГТУ им. Н.Э. Баумана обучают будущих инженеров безопасной разработке на отечественной платформе контейнеризации

«Группа Астра» объявляет о реализации проекта по внедрению платформы контейнеризации «Боцман» на кафедре ИУ10 «Защита информации» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Проект охватывает девять серверов суммарной мощностью 144 ядра вычислительных ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевая цель проекта — обучение студентов ведущего российского технического вуза современным стандартам разработки безопасного программного обеспечения и развёртывания сервисов, а также популяризация отечественного ПО в инженерной среде. В рамках инициативы существующий курс лабораторных работ по контейнеризации будет расширен отдельной лабораторной работой на базе «Боцман».

Ранее кафедра уже сотрудничала с «Группой Астра» в рамках проекта по переходу на операционную систему Astra Linux. Именно положительный опыт этого взаимодействия стал определяющим фактором при выборе нового решения. Среди рассматриваемых альтернатив были как российские, так и Open Source-продукты, при этом «Боцман» пришёл на смену «ванильному» Kubernetes (k8s). Решающими критериями выбора выступили российское происхождение продукта и доверие к разработчику. Проект реализуется без привлечения стороннего подрядчика.

Таким образом, студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана получат практические навыки работы с системами оркестрации контейнеров («Боцман») и системами контроля версий (GitFlic), а также реальный опыт эксплуатации подобных инструментов — фундамент для будущей профессиональной деятельности в сфере разработки и защиты информации.

«Для нас большая честь, что один из ведущих технических вузов страны — МГТУ им. Н.Э. Баумана — выбрал платформу «Боцман» для подготовки будущих инженеров и специалистов по защите информации. Когда студенты с первых лабораторных работ погружаются в отечественные технологии, они выходят на рынок труда уже готовыми работать с российским стеком. Это стратегическая инвестиция и в кадровый суверенитет отрасли, и в развитие нашей платформы — обратная связь от требовательной академической среды помогает нам делать продукт сильнее», — сказал Михаил Кобик, технический директор платформы «Боцман».

«Внедрение «Боцмана» в учебный процесс кафедры ИУ10 — это логичный шаг в развитии нашей образовательной программы. Мы стремимся дать студентам навыки работы с реальными промышленными инструментами, а не с упрощёнными учебными аналогами. Положительный опыт использования Astra Linux в учебном процессе подтвердил, что решения «Группы Астра» соответствуют современным требованиям к функциональности, безопасности и уровню поддержки. Уверены, что практическая работа с «Боцманом» станет для наших выпускников серьёзным конкурентным преимуществом при выходе на рынок труда», — сказал Егор Погорелко, старший преподаватель кафедры ИУ10 «Защита информации» МГТУ им. Н.Э. Баумана.