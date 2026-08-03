На «Госуслугах» стартовал прием заявлений на выбор удобного способа голосования

На «Госуслугах» стартовал прием заявлений на выбор удобного способа голосования. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В сентябре 2026 г. в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы IX созыва, а также другие кампании разных уровней. Голосование состоится 18, 19 и 20 сентября. Принять участие можно онлайн или на удобном избирательном участке. Способ голосования можно заранее выбрать на «Госуслугах» — сделать это можно до 23:59 мск 14 сентября.



Дистанционное электронное голосование

Жители 32 регионов смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ. Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах».

Москвичи голосуют на mos.ru.

Информационные ресурсы ДЭГ внесены в «белые списки», поэтому ими можно будет пользоваться даже при отключении мобильной связи в целях безопасности. На период проведения выборов в регионах также организуют точки доступа Wi-Fi.

«Мобильный избиратель»

Сервис позволяет тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать удобный избирательный участок. Также можно выбрать участок, оснащенный дополнительными возможностями, в том числе в случае наличия ограничений по здоровью.

Выборы в Госдуму — выбрать удобный участок можно на территории всей страны.

Региональные выборы — выбрать удобный участок в пределах своего региона могут жители 56 субъектов

Также действует особый порядок голосования для жителей шести регионов , которые могут проголосовать за главу своего региона, находясь в Москве.

Какие возможности дает личный кабинет избирателя: узнать о выборах; проверить номер и адрес избирательного участка; ознакомиться с дополнительными возможностями, предусмотренными на избирательном участке; прочитать информацию о кандидатах и партиях; подать заявление на ДЭГ или воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».