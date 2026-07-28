«Авито Работа»: спрос на кузнецов в России вырос на 141% за первое полугодие 2026 года

По данным «Авито Работы», за I полугодие 2026 г. кузнецы стали одной из наиболее востребованных рабочих профессий на рынке труда. Число вакансий для кузнецов по России выросло на 141% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., а средняя предлагаемая заработная плата составила 130,97 тыс. руб/мес. Рост спроса связан с активным развитием машиностроения и строительного сектора, а также с повышением интереса к ремесленным профессиям и производству уникальных металлических изделий. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Кузнецы занимаются обработкой металла методом ковки, изготовлением изделий из стали, меди, алюминия и других металлов. Работодатели требуют наличия среднего профессионального образования, опыта от одного до трех лет, знания технологических процессов, умения работать с чертежами и инструментом. Для ряда позиций необходим разряд (от третьего до шестого) и допуски. При этом в условиях дефицита кадров компании все чаще готовы рассматривать кандидатов без опыта с обучением на рабочем месте.

«Наиболее заметный рост числа вакансий для кузнецов зафиксирован в трех регионах. Лидером стала Нижегородская область, где число вакансий выросло на 133% при средней предлагаемой зарплате 137,2 тыс. руб/мес. На втором месте — Свердловская область с ростом числа вакансий на 70% и средней зарплатой 72,5 тыс. руб/мес. Замыкает тройку Самарская область, где число вакансий выросло на 54%, а средняя предлагаемая заработная плата достигла 157 тыс. руб/мес. Эти регионы являются крупными промышленными центрами с развитым машиностроением и металлообработкой, что формирует устойчивый спрос на кузнецов. При этом стоит учитывать, что фактический уровень дохода зависит от многих факторов: сложности работ, опыта и формата занятости», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».