Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» запустил мобильную регистрацию для перевозчиков — ИП

Пользователи могут подключить организацию к серв«»ису «Логистика» от «Контур.Диадока» прямо в мобильном приложении. Теперь для этого не нужно входить в веб-версию с компьютера: перевозчик-ИП может зарегистрироваться и сразу начать работу с электронными перевозочными документами со смартфона. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Во время регистрации руководитель компании или индивидуальный предприниматель может использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), сертификат которой выпускается бесплатно. Это позволяет подключиться к сервису без покупки защищенного носителя и отдельного выпуска КЭП для руководителя юрлица или ИП, если подписи еще нет.

Новый сценарий удобен для небольших компаний-перевозчиков и индивидуальных предпринимателей, которые руководят штатом водителей или работают самостоятельно. В приложении пользователь может зарегистрировать организацию, указать данные водительского удостоверения и сразу перейти к работе с электронными перевозочными документами: получать, просматривать и подписывать их. Также можно отслеживать статусы документов, а водители могут предъявлять QR-коды для проверки сотрудникам ГАИ и Ространснадзора.

В мобильном приложении сервиса «Логистика» поддерживается работа с электронной транспортной накладной, заказом-заявкой и электронным путевым листом. С 1 сентября 2026 г. транспортные накладные и заказы-заявки на перевозку грузов автомобильным транспортом по общему правилу нужно будет оформлять в электронном виде. Требование установлено Федеральным законом от 7 июня 2025 года № 140-ФЗ.

Алексей Серов, руководитель группы проектного внедрения сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»: «ИП стали самой быстрорастущей аудиторией мобильного приложения сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»: в июне 2026 по сравнению с апрелем количество регистраций увеличилось на 250%, а оформленных титулов (подписанных разделов электронных перевозочных документов) — на 80%. Быстрый старт снижает порог входа в транспортный ЭДО для тех, кто руководит небольшим штатом водителей, и для тех, кто выполняет перевозки сам. Это важно перед началом обязательного оформления части перевозочных документов в электронном виде».