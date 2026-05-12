"Транспортный ЭДО" от СберКорус представляет собой сервис по учёту и автоматизации процессов с перевозчиками и обмену другими логистическими документами с использованием электронной подписи. Решение доступно в виде мобильного приложения для водителя и личного кабинета грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, механика и медика. Функционал сервиса позволяет оперативно отслеживать и привозить недостающие товары, контролировать все процессы доставки и подписания документа, наделять документ юридической силой, безопасно хранить документы, быстро готовить их к налоговым проверкам, находить в системе необходимые данные за секунду, исправлять и получать скорректированные документы от контрагента, используя функции автозаполнения. Документы могут формироваться и поступать из любой учетной системы. При этом подписанная электронной подписью электронная транспортная накладная (ЭТрН) является юридически значимым документом и может передаваться в ФНС и другие отчетные органы.