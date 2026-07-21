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Эксперты UserGate uFactor прогнозируют всплеск мошенничества на фоне нестабильности фондового рынка

Эксперты UserGate uFactor предупреждают о возможном росте мошеннических схем, нацеленных на частных инвесторов. Причиной тревожного тренда становится текущая нестабильность и волатильность российского фондового рынка, которой киберпреступники пользуются для хищения средств и персональных данных граждан. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

По мере того, как биржевые индексы демонстрируют колебания, среди россиян, желающих попробовать себя в инвестициях, нарастает спрос на «уникальные» финансовые возможности. Специалисты UserGate uFactor отмечают, что злоумышленники мгновенно адаптируют свои сценарии социальной инженерии под текущую экономическую повестку, создавая все более изощренные схемы обмана.

«Информация про биржевые сводки всегда вызывала ажиотаж и служила хорошим информационным поводом для мошеннических операций. Если рынок растет — время покупать акции; если рынок падает — время их продавать и спасать вложения. Именно этими поводами регулярно пользуются мошенники для обмана, — сказал Дмитрий Овчинников, эксперт UserGate uFactor. — В момент, когда рынок падает, держатели акций стремятся их поскорее и подороже продать, поэтому злоумышленники предлагают купить акции напрямую, мимо биржи и брокера, по более высокой цене. Для совершения операции они выведывают счет жертвы и платежную информацию о банковской карте. Могут применяться схемы с кражей аккаунта на «Госуслугах» или доступа к мессенджерам. Для этого используются фейковые регистрации на фишинговых сайтах или иные уловки из арсенала социальной инженерии. Кроме этого, могут быть использованы схемы с установкой инфостилеров на смартфоны под видом специального приложения для торгов на бирже».

Эксперты UserGate uFactor подчеркивают, что киберпреступники играют на базовых человеческих эмоциях, комбинируя страх потери сбережений с желанием быстрой наживы. В связи с этим команда безопасности подготовила ряд критически важных рекомендаций для защиты капитала и цифровой идентичности.

«Напоминаем гражданам: чтобы не стать жертвой мошенничества, торги следует вести только на официальных площадках, а любые обещания отсутствия комиссии — это обман. Также не стоит устанавливать на свой смартфон ПО из недоверенных источников. Помните о том, что алчность и жадность — это второй по величине после страха крючок, который используют киберпреступники, чтобы зацепить свою потенциальную жертву», — сказал Дмитрий Овчинников.

Команда UserGate uFactor рекомендует пользователям сохранять бдительность, критически оценивать любые «эксклюзивные» финансовые предложения и строго соблюдать правила цифровой гигиены.

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