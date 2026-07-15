НРД и «Диасофт» предоставляют новые возможности участникам финансового рынка

Национальный расчетный депозитарий, входит в группу «Московская Биржа», и компания «Диасофт», один из российских разработчиков программного обеспечения для финансового сектора, объявили о расширении сотрудничества. В рамках партнерства была дополнена функциональность решения Digital Q.Brokerage от «Диасофт», обеспечивающего доступ к актуальным данным НРД. Об этом CNews сообщил представитель «Диасофта».

Digital Q.Brokerage автоматизирует загрузку информации по ценным бумагам и эмитентам напрямую из информационных сервисов НРД. Это позволяет финансовым организациям сокращать объем ручных операций, минимизировать операционные риски и повышать точность учета и обработки рыночной информации.

Новым этапом развития сотрудничества компаний стала реализация загрузки данных из Ценового центра НРД. Теперь пользователи решений «Диасофт» могут получать оперативную информацию о ценах, котировках и итогах торгов с иностранных площадок. Интеграция данных в единый ИТ-контур финансовой организации повышает скорость их использования в бизнес-процессах и создает надежную основу для оценки активов, анализа ликвидности, подготовки отчетности и решения задач риск-менеджмента.

«НРД является признанным источником эталонных финансовых данных, поэтому интеграция наших информационных сервисов с корпоративными системами – это то, что сейчас очень востребовано рынком. Новый этап партнерства с «Диасофт» – это шаг к повышению сопоставимости оценок и гарантии качества данных, что поможет ускорить принятие решений в операционной, учетной и инвестиционной деятельности», – сказал директор по информационным сервисам НРД Павел Ерыкалов.

«Мы стремимся предоставлять нашим клиентам самые современные инструменты для работы с данными. Активное взаимодействие с НРД позволяет нам оперативно внедрять новые востребованные функциональности. Расширение доступа к ценовой информации, котировкам и итогам торгов – важный шаг для участников рынка, которым необходима надежная основа для оценки активов и управления рисками», – отметил Константин Кокурин, руководитель продуктового направления «Рыночные данные и клиентские торговые операции» в «Диасофт».

В ближайшее время планируется обновление Digital Q.Brokerage, которое обеспечит доступ к расширенной информации по флоатерам. Это дополнит возможности интеграции с Ценовым центром НРД, поскольку он обладает экспертизой в оценке облигаций с плавающим потоком платежей (включая инструменты, привязанные к RUONIA, индексу потребительских цен, ключевым процентным ориентирам и другим рыночным индикаторам).

Компании также рассматривают возможность интеграции данных по кредитным рейтингам, отчетностям МСФО и РСБУ, мультипликаторам и расчетным показателям, сведениям об аффилированных лицах, новому Календарю Корпоративных действий. Участники рынка, заинтересованные в такой функциональности, могут обратиться в «Диасофт» для обсуждения своих задач.