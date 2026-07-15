Cometal внедрил виртуальных помощников на базе ИИ для работы с данными и контрагентами

Cometal внедрил новых цифровых помощников для автоматизации рутинных задач. Виртуальные аналитики Аркадий и Нестор помогают сотрудникам быстрее принимать решения, сокращают время на сбор и обработку данных, а также снижают нагрузку на аналитиков и юристов. Компания использует ИИ в операционной работе с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Cometal.

Аркадий – это виртуальный бизнес-аналитик, который знает всю кодовую базу платформы и помогает формировать технические задания, отвечает на вопросы по платформе, ускоряет постановку задач. Нестор – нейроаналитик контрагентов. Пользователь отправляет ему ИНН компании или ИП, и через пару минут получает структурированный профиль: статус (действует, ликвидирован, банкрот), сферу деятельности, финансовые показатели, суды, долги, красные флаги, контакты и зоны сотрудничества с Cometal. Данные собираются из открытых источников (ЕГРЮЛ/ФНС, DaData, Checko, Контур-Фокус) с проверкой по нескольким базам.

«Cometal находится в постоянном развитии: мы не ждем готовых решений, а сами генерируем идеи и следим за трендами, – сказал Сергей Протацкий, директор по продукту Cometal. – Участие в крупных профессиональных конференциях и форумах позволяет нам держать руку на пульсе, понимать, куда движется рынок и какие инструменты можно адаптировать под свои задачи. Вдохновленные ЦИПРом, мы создали Аркадия, виртуального помощника для работы с платформой. Следом появился Нестор, и это только часть масштабной работы. ИИ уже стал нашим рабочим инструментом: помогает в обработке документов, очистке чертежей, проверке КД и анализе контрагентов. Но мы не останавливаемся – продолжаем искать новые точки применения, чтобы сделать процессы еще быстрее и прозрачнее».

ИИ в Cometal применяется и в других направлениях. С 2024 г. в компании внедрены сервис сравнения документов, который экономит время на сверку каждого договора, очистка чертежей от коммерческой информации, проверка комплектности конструкторской документации и предварительный расчет стоимости по чертежам.

В ближайших планах Cometal – распознавание первичных бухгалтерских документов и генерация УПД, создание бота для автоматической привязки фото к заявкам в производственном чате, генерация спецификаций на основе технической документации, а также донастройка мониторинга контрагентов с оповещением о рисках в реальном времени. В перспективе компания намерена создать виртуальный ИT-отдел с помощниками для тестирования и автоматизации рутины, чтобы сократить время вывода новых функций.