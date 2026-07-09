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«МегаФон»: смартфоны с ИИ набирают популярность

Всего 2,8% владельцев смартфонов в России уже используют устройства со встроенными ИИ‑функциями. Однако за последний год их доля в ассортименте выросла почти в 2,5 раза. При этом расширение предложений на рынке напрямую стимулирует потребительский спрос — пользователи все активнее выбирают гаджеты с практичными ИИ‑инструментами, которые упрощают повседневные задачи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В исследовании учитывались только смартфоны, чьи ИИ‑функции технически доступны и функциональны для пользователей на территории России (без учета заблокированных или недоступных в стране опций).

По данным «МегаФона» за последний год более чем в два раза выросло число моделей со встроенным ИИ. Если в прошлом году их доля составляла всего 6,5% от ассортимента, то сегодня этот показатель достиг уже 16%. Рост предложения напрямую подогревает интерес — все больше абонентов осознанно выбирают устройства с дополнительным функционалом, что сказалось на росте продаж — за год они выросли на 27%.

Ключевым драйвером спроса стало развитие практичных сценариев использования ИИ. Пользователи ценят возможность быстро улучшать качество фотосъемки — например, корректировать освещение или распознавать сцены, автоматически переводить тексты и речь, транскрибировать звонки, превращая голос в текст, а также редактировать и генерировать текст без сторонних приложений. Эксперты «МегаФона» отмечают, что ИИ‑функции перестают быть маркетинговым бонусом и становятся рабочими инструментами, упрощающими рутинные задачи. Так, растущий спрос на обработку фото с помощью ИИ коррелирует с трендом на отказ от внешних фоторедакторов: все чаще пользователи предпочитают улучшать снимки прямо в смартфоне.

Портрет пользователя показывает сбалансированный интерес разных возрастных и гендерных групп. Среди владельцев 58% — мужчины, 42% — женщины. Самая многочисленная возрастная группа — пользователи 37–47 лет (40%), далее следуют 25–36 лет (22%) и 48–58 лет (21%). Примечательно, что поколения 14–24 лет и 65+ лет занимают равные доли — по 5% каждое.

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»
Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026» цифровизация

На текущий момент наиболее полный набор ИИ‑возможностей представлен преимущественно во флагманских моделях производителей — именно в них вендоры концентрируют передовые алгоритмы и максимальную вычислительную мощность для «умных» функций. Аналитики оператора прогнозируют, что в ближайшие два-три года ИИ‑функции массово появятся и в среднем ценовом сегменте. Этому способствуют удешевление технологий, рост спроса на цифровых помощников для повседневных задач и активная конкуренция производителей. В перспективе ИИ станет стандартом для большинства смартфонов, упрощая взаимодействие пользователя с устройством и расширяя возможности персонализации.

«ИИ уверенно становится повседневным рабочим инструментом, а не просто технологической фишкой. Как оператор мы активно участвуем в его развитии: будем помогать вендорам адаптировать телефоны для российского рынка. В нашей лаборатории мы тестируем такие гаджеты, чтобы гарантировать стабильную работу в мобильных сетях нашей страны и максимальную пользу для абонентов», — отметил операционный директор «МегаФона» Олег Телюков.

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