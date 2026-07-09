«Контур Университет» и Институт экономики и управления УрФУ объединят усилия для подготовки кадров цифровой экономики

Состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между «Контур Университетом» и Институтом экономики и управления Уральского федерального университета. Взаимодействие направлено на объединение научно-образовательного и технологического потенциала сторон для реализации государственной политики в сфере высшего образования и цифровой трансформации экономики. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Предметом соглашения является развитие совместной образовательной деятельности, а также реализация совместных проектов, в том числе на базе кампуса УрФУ «Новокольцовский». Подписи под документом поставили ректор «Контур Университета» Борис Славин и директор ИнЭУ УрФУ Дмитрий Толмачев.

Совместная работа охватит широкий спектр направлений. Стороны намерены разрабатывать и реализовывать совместные образовательные программы высшего и дополнительного профессионального образования. Кроме того, учебные заведения планируют проводить прикладные научные исследования.

Стороны планируют привлекать к преподаванию и проектной деятельности ведущих экспертов. На базе «Контур Университета» будут организованы стажировки. Также на территории Новокольцовского кампуса УрФУ будут проходить совместные конференции, хакатоны, семинары и презентации по темам, представляющим взаимный интерес.

Борис Славин, ректор «Контур Университета»: «Объединение усилий с одним из ведущих экономических институтов страны — это вклад в обеспечение перспективных потребностей цифровой экономики. Мы видим своей задачей не просто передачу знаний, а создание инновационной среды, где управленческие, экономические и ИТ-навыки сплетаются воедино. Уверен, что наш опыт в сфере цифровых решений и методологическая база УрФУ позволят воспитать специалистов, способных решать самые сложные задачи современного бизнеса и государства».

В 2026 г. «Контур Университет» и Институт экономики и управления УрФУ запустят совместную магистратуру. За два года студенты получат два диплома по двум взаимодополняющим направлениям. Студенты поступают сразу на две программы: в УрФУ — на «Маркетинг и управление проектом» (направление 38.04.02 «Менеджмент») и в «Контур Университет» — на программу «Архитектура цифровой трансформации», (направление 38.04.05 «Бизнес-информатика»). На выходе — два диплома и две профессии.

Дмитрий Толмачев, директор Института экономики и управления УрФУ: «Отрадно, что проект «Контур Университет», над которым мы совместно с «Контуром» работали два года назад, не остался на бумаге, а воплотился в жизнь! Данным соглашением мы закрепляем начало долгосрочного сотрудничества в сфере образования и науки, создавая синергию в ресурсах нового кампуса УрФУ «Новокольцовский» и «Контур Университета». Сегодня рынку нужны специалисты нового профиля, способные мыслить масштабно и критически, применять цифровые продукты и понимать архитектуру бизнеса изнутри. Наш план работ включает как локальные проекты, так и масштабные форматы, например, открытие новой двухдипломной магистратуры, аналогов которой нет на рынке. Со стороны УрФУ это будет специальная траектория на базе программы «Маркетинг и управление проектом» – выпускники получат диплом в направлении «Менеджмент», а со стороны «Контур Университета» – «Архитектура цифровой трансформации в направлении «Бизнес-информатика». При этом мы будем работать не только на нужды ИТ-индустрии, а выращивать новые поколения сотрудников для любых отраслей экономики. Новый кампус «Новокольцовский» дает нам уникальную базу, которую мы наполняем реальным содержанием благодаря таким партнерствам, формируя кадровый резерв для технологического суверенитета страны».