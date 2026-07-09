Группа Rubytech и НПО КИС (ГК «Росатом») подтвердили совместимость и отказоустойчивость интегрированных решений для промышленной автоматизации

Группа Rubytech совместно с НПО КИС (в составе Госкорпорации «Росатом») сообщают об успешном завершении функциональных и нагрузочных испытаний интегрированных решений в сфере промышленной автоматизации. Результаты тестирования подтвердили высокую отказоустойчивость и полную совместимость ключевых компонентов отраслевой экосистемы.

Полученные результаты демонстрируют готовность тиражирования решения на предприятиях различных отраслей промышленности, включая энергетику, нефтехимию, металлургию и другие сегменты, где предъявляются повышенные требования к надежности и непрерывности технологических процессов.

В рамках проекта была проверена работа комплекса решений, включающего Машину управления технологическими процессами Скала^р (ПАК АСУ ТП), доверенную высокопроизводительную полевую шину передачи данных АСУ на базе медиаконвертера FieldNetRU, а также сети передачи видеопотока и распределенные промышленные видеокамеры МВК‑IP.

Отдельное внимание в ходе испытаний было уделено функциональности оперативного управления. Результаты проверки продемонстрировали, что обработка поступающих данных и исполнение управляющих команд осуществляются стабильно в режиме реального времени. Это позволяет существенно минимизировать риски задержек, системных сбоев и, как следствие, производственного брака.

Итоги тестов подтверждают стабильную работу всех элементов в условиях максимальной нагрузки, а также их способность к бесшовной интеграции в единую систему управления. Достигнутая совместимость решений соответствует требованиям к надежности и производительности, предъявляемым к современным системам промышленной автоматизации, и свидетельствует о готовности Машины управления технологическими процессами Скала^р совместно с оборудованием НПО КИС к внедрению в критически важные производственные контуры.

«Совместимость с промышленными контроллерами расширяет возможности и подтверждает открытость ПАК АСУ ТП для интеграции с передовыми отечественными решениями, а также отвечает стратегии партнерства Группы Rubytech и способствует созданию экосистемы для промышленной автоматизации, где в основу архитектуры заложены безопасность, производительность, отказоустойчивость и соответствие стандартам — комментирует Дмитрий Семенов, руководитель направления отраслевых решений Скала^р (Группа Rubytech).

Совместная работа с ведущими отечественными ИТ-компаниями в области разработки прикладного ПО для промышленности, а также лидерами сегмента ТЭК — важный шаг к построению технологически независимой инфраструктуры для критически важных отраслей экономики».

«Успешная интеграция с ПАК для управления технологическими и производственными процессами подтверждает готовность и совместимость технологий на межотраслевом уровне, а также возможность практического применения наработок атомной отрасли для решения задач промышленной автоматизации и масштабирования на объектах критической инфраструктуры промышленности и ТЭК», — добавляет Святослав Бобриков, руководитель программ НПО КИС.