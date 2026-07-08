Билайн обеспечил сервис фискализации для Московского метрополитена

Билайн реализовал сервис фискализации для Московского метрополитена. Решение обеспечивает передачу данных о платежных операциях в Федеральную налоговую службу в соответствии с требованиями законодательства.

В рамках проекта команда Билайна настроила защищённые каналы связи, интеграцию с билетной системой метрополитена и процессы обработки фискальных данных. Переход на новую инфраструктуру был выполнен без изменений для пассажирских сервисов и привычных сценариев оплаты.

Сервис работает в фоновом режиме и обеспечивает корректную обработку операций при оплате транспортных и других сервисов метрополитена. В течение ближайших трёх лет через созданную архитектуру будет обрабатываться не менее 1 млн транзакций ежедневно.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайна:

«Для Билайна важно не только быть лидером в области телекоммуникационных технологий, но и активно участвовать в развитии региональной инфраструктуры, которая делают жизнь людей комфортнее и безопаснее. Этот проект — результат слаженной работы большой команды: от разработки и ИТ до коммерческого блока. Благодаря этому мы смогли реализовать сложное решение, которое ежедневно будет обеспечивать работу миллионов операций и делать городской транспорт надежным для пассажиров».

Александр Хомутинников, директор по развитию продуктов интернета вещей и оператора фискальных данных «билайн бизнес»:

«Мы начали готовиться к проекту заранее — детально изучали требования и заранее проектировали архитектуру решения. Это позволило нам предложить не просто соответствие условиям, а действительно эффективную и масштабируемую систему. Ключевой задачей было сделать переход на новую инфраструктуру максимально незаметным для пользователей. И это удалось: пассажиры продолжают пользоваться привычными и удобными транспортными сервисами».

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