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«Сапран» помогла Teploluxe завершить полный переход на новую систему управления персоналом за 10 дней с помощью программных роботов Pix

Компания Teploluxe, российский разработчик и производитель систем кабельного электрообогрева и систем защиты от протечек, и системный интегратор «Сапран» объявили о завершении проекта по миграции исторических данных 3 тыс. сотрудников из системы «Галактика» на «1С:ЗУП». Более 20 тыс. документов были обработаны и перенесены за 10 дней с помощью роботов Pix. Это позволило производителю полностью завершить переход на новую систему управления персоналом и гарантировать прозрачность всех кадровых процессов в едином цифровом контуре компании.

Ключевая задача проекта – обеспечить полный и точный перенос исторических данных из устаревшей системы за максимально короткий срок с минимальным вовлечением специалистов кадровой службы. Для этого консультанты «Сапран» предложили использовать программные роботы Pix Robotics, которые компания Teploluxe применяет для автоматизации с 2024 г.

С помощью роботов интегратор автоматизировал полный цикл переноса данных из «Галактики»: выгрузку порядка 20 тыс. документов, их сортировку по папкам сотрудников с проверкой по табельному номеру и структурирование для дальнейшей работы. Несмотря на технические ограничения (доступ к источнику только с одного рабочего места и невозможность настройки фильтрации), роботы обеспечили обработку всего массива данных. Также эксперты «Сапран» разработали сценарий, при котором робот дорабатывает карточки сотрудников в «1С:ЗУП», перенося недостающие данные из старых баз «Галактики».

«Результат превзошел наши ожидания, – отметил Владислав Машура, руководитель отдела ИТ компании Teploluxe. – Процесс, который ранее был выполнен лишь частично, мы смогли полностью автоматизировать, и в итоге перестать поддерживать прежнюю кадровую систему. Использование роботов не только обеспечило безошибочный перенос данных, но сократило сроки миграции минимум в три раза. По нашим предварительным оценкам перенос такого массива информации вручную занял бы не менее одного месяца и «вырвал» из работы двух сотрудников. Для нас это стало очередным подтверждением эффективности программных роботов».

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Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы цифровизация

Андрей Митюков, директор по консалтингу «Сапран», сказал: «Многие компании уже перешли на использование роботов, и теперь мы все чаще показываем заказчикам дополнительные возможности и пути роста эффективности уже внедренных решений. Наша задача как консультантов – найти и разработать максимум полезных сценариев для использования роботов. Поэтому мы видим свою задачу в том, чтобы находить новые точки применения роботов и превращать автоматизацию из точечного решения в системный драйвер эффективности. Именно тогда клиенты получают от роботизации максимум пользы и видят реальную отдачу от уже используемых решений».

В планах компаний – развивать направление Process Mining, чтобы определять новые зоны для роботизации.

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