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«Яндекс Лавка» начала использовать роботов для отгрузки готовой еды на заводе в Петербурге

На заводе «Яндекс Лавки» в Санкт-Петербурге появился робот-манипулятор — «Роборука». Она готовит к транспортировке блюда, которые производит завод: перекладывает запаянные лотки с конвейера в транспортировочные ящики. «Роборука» справляется с этой операцией на 30% быстрее, чем люди, которые благодаря роботу смогли переключиться на менее монотонные задачи.

«Роборука» — часть комплекса, который называется роботизированной ячейкой. Помимо робота, в неё входят конвейер и дивайдер. Конвейер перемещает лотки по цеху, а дивайдер разделяет поток лотков на несколько частей — таким образом формируется слой по размеру транспортировочного ящика.

Робот оснащён особым вакуумным захватом — он позволяет брать слой лотков целиком, а не перекладывать их поштучно, как это делали люди. Захват спроектирован так, чтобы «Роборука» могла работать с лотками разного веса и разной формы. Ещё одна особенность «Роборуки» — она не боится холода: в цехе, где установлен робот, поддерживается температура около 4°C.

Роботизация позволит персоналу завода тратить меньше ресурсов на рутинные операции и сосредоточиться на комплексных задачах, таких как контроль качества, управление внутренней логистикой и техническое обслуживание.

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Решение разработала и внедрила команда «Яндекс Роботикс». В прошлом году она роботизировала другой объект «Лавки» — один из московских дарксторов. Там работают автономные мобильные роботы: они подвозят комплектовщикам стеллажи с нужными товарами, позволяя собирать заказы в среднем на треть быстрее.

Завод в Санкт-Петербурге производит готовые блюда под брендом «Из Лавки». Каждый день он выпускает 85 тыс. порций общим весом 24 тонны. Готовая еда — одна из самых популярных категорий в «Яндекс Лавке». В 2025 г. её общий оборот (GMV) вырос на 37% год к году.

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