РТК-Сервис выводит на рынок новую компетенцию: комплексный монтаж и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования для ЦОД и серверных

Эффективный отвод тепла и грамотная оптимизация климатических систем перестали быть второстепенной инженерной задачей. Сегодня это один из ключевых факторов, определяющих надежность инфраструктуры и совокупную стоимость ее владения. В связи с этим фактором системный интегратор «РТК-Сервис» выводит на рынок новое направление деятельности — комплексный монтаж и последующее обслуживание систем вентиляции и кондиционирования (СВиК) для объектов с высокоплотным размещением телекоммуникационного и серверного оборудования. Данная компетенция закономерно расширяет проектный портфель компании, которая специализируется на строительстве ИТ-инфраструктуры и реализации проектов полного цикла. Об этом CNews сообщили представители «РТК-Сервиса».

Одним из кейсов в рамках нового направления бизнеса стал объект узла связи «Ростелекома» во Владикавказе. Инженерам «РТК-Сервис» предстояло обеспечить стабильный тепловой режим в помещении автозала — технологической площадки, где круглосуточно функционирует критически важное оборудование, включая серверы, маршрутизаторы, коммутаторы и мультиплексоры DWDM. Специфика проекта заключалась в необходимости оперативной корректировки проектной документации и в стесненных условиях монтажа, что потребовало от команды нестандартных инженерных решений. Срок выполнения работ составил три дня, а результат получил высокую оценку заказчика, что подтвердило готовность интегратора эффективно действовать в нештатных ситуациях.

На сегодняшний день «РТК-Сервис» предоставляет клиентам полный спектр услуг, от закупки оборудования и строймонтажа до последующей эксплуатации и технической поддержки СВиК. Такой подход позволяет заказчику консолидировать ответственность на одном партнере, исключая риски, связанные с привлечением множества отдельных подрядчиков. Особое внимание уделяется этапу экспертизы проектных решений: команда интегратора проводит углубленный анализ исходной документации, оценивает ее соответствие фактическим характеристикам помещений и инженерных коммуникаций, а также разрабатывает оптимальные варианты размещения оборудования с учетом существующих архитектурных и технологических ограничений.

Так как сети связи распределены по всей России, включая северные районы, важнейшей составляющей этой работы является учет жестких технических условий заказчика по энергопотреблению и пожарной безопасности, а также адаптация систем к реальным климатическим условиям эксплуатации, в том числе к экстремально низким температурам, так как это критически влияет на выбор компонентов и конфигурацию установок.

Параллельно с развитием сервисного направления компания системно инвестирует в повышение квалификации инженерного персонала. Сотрудники «РТК-Сервис» прошли специализированное обучение у владельца бренда Windberg — компании «Пауэр Инжиниринг» — и получили официальные сертификаты, подтверждающие право на техническое обслуживание данных систем. Программа подготовки включала детальный разбор логики работы оборудования непосредственно с производителем. Это позволило инженерам выйти за рамки стандартного обслуживания и получить углубленное понимание физических процессов, критически важных для надежной работы систем. Этот уровень компетенции критичен для обеспечения надежности серверного оборудования, работающего в круглосуточном режиме.

В данный момент компания концентрируется на тех сегментах, где ее инженерные компетенции и сервисная инфраструктура обеспечивают максимальную добавленную стоимость для заказчика. Поэтому основной фокус сделан на полупромышленных системах, наиболее востребованных в проектах модернизации узлов связи и серверных, а также на комплексном инжиниринге, позволяющем не просто монтировать оборудование, а предлагать оптимальные конфигурации под конкретные задачи. Решения «РТК-Сервис» позволяют не только поддерживать требуемые параметры среды, но и сокращать количество используемого оборудования, унифицировать парк климатических систем и, как следствие, оптимизировать эксплуатационные расходы заказчика.

Константин Савчук, генеральный директор «РТК-Сервис»: «Объемы передаваемых по сетям связи данных растут стремительно, цифровые сервисы становятся все более ресурсоемкими, а телекоммуникационная инфраструктура требует постоянного обновления. Это кратно увеличивает нагрузку на серверное оборудование, растет тепловыделение, а вместе с ним — и затраты на электроэнергию для поддержания нормативного температурного режима. У нас сформирована профессиональная команда, способная решать самые сложные задачи с минимальными рисками для заказчика. «РТК-Сервис» давно и успешно ведет проекты по строительству ИТ-инфраструктуры, и закономерно расширяет свой проектный портфель. Мы видим, что для заказчиков критически важно иметь не пул разрозненных поставщиков на один проект, а единого партнера, который выполнит все работы под ключ и будет нести полную ответственность за результат. Как интегратор полного цикла, «РТК-Сервис» — именно такой партнер для своих клиентов».

Новое направление «РТК-Сервис» сочетает практический опыт реализации сложных монтажных задач, системный подход к экспертизе проектной документации, аккредитованную инженерную подготовку и гибкость в работе с актуальными рыночными ограничениями.