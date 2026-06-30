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Сервисы Print-X доступны на печатном оборудовании «Гравитон»

Компания «ПринтИкс» (входит в ГК «Айтеко») и разработчик и производитель российской вычислительной техники «Гравитон» завершили интеграцию своих решений. Теперь на печатном оборудовании «Гравитон» можно установить приложение Print-X, которое расширяет возможности управления корпоративной печатью и повышает эффективность рабочих процессов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Айтеко».

Система управления Print-X представляет собой программно-аппаратный комплекс, который интегрируется в инфраструктуру предприятия с целью предоставления доступного сервиса корпоративной печати, сокращения затрат и повышения безопасности и конфиденциальности документооборота.

Важная особенность системы – защита документов. Печать осуществляется только после успешной идентификации сотрудника на многофункциональном устройстве (МФУ) с помощью карты доступа, специального кода или комбинации логина и пароля. Кроме того, централизованное управление парком техники позволяет снизить расход бумаги и уменьшить нагрузку на службу технической поддержки.

МФУ «Гравитон» совмещают функции принтера и сканера, обеспечивая стабильную и быструю печать. Устройства подходят для офисов любого масштаба и обеспечивают высокое качество печати, сканирования и удобство в использовании. Они рассчитаны на постоянную нагрузку, включая ежедневную работу в офисах, архивах и центрах обработки документов.

«Мы стремимся развивать сотрудничество с российскими производителями оборудования – это формирует основу для технологической независимости и устойчивого развития бизнеса. Интеграция нашего программного обеспечения с оборудованием компании «Гравитон» – пример того, как отечественные разработки могут дополнять друг друга. Теперь система управления печатью Print-X доступна на оборудовании еще одного производителя, а значит все больше компаний могут получить доступ к современным продуктам для повышения эффективности документооборота», – отметила операционный директор «ПринтИкс» Наталья Ермакова.

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«Для нас важно предоставлять заказчикам не просто оборудование, а гибкую экосистему для эффективной работы корпоративной ИТ-инфраструктуры. Интеграция печатной техники «Гравитон» с системой Print-X — это шаг навстречу потребностям рынка, который ждет надежных и предсказуемых решений. Благодаря этому партнерству наши клиенты получают проверенную совместимость аппаратной части с передовым российским софтом, что позволяет централизованно управлять печатью, оптимизировать расходы и обеспечивать высокий уровень безопасности данных», – отметил Роман Кохно, руководитель отдела периферийных устройств «Гравитон».

На сегодняшний день система Print-X успешно работает с оборудованием более 10 российских и зарубежных производителей, а специальное приложение компании для управления корпоративной оргтехникой установлено уже более тыс. раз. Общее количество устройств, подключенных к сервису Print-X в России и СНГ, превышает 400 тыс.

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