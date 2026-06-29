Ozon запустил логистический центр в Ленинградской области

Ozon открыл логистический центр в деревне Порошкино Всеволожского района Ленинградской области. С запуском склада клиенты маркетплейса, в том числе из отдаленных населенных пунктов, смогут еще быстрее и проще получать онлайн-заказы в шаговой доступности. Логистический объект создаст дополнительные рабочие места и будет способствовать развитию экономики региона и малого и среднего бизнеса. Местные предприниматели смогут быстрее отгружать товары на ближайший склад и повышать товарооборот. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Логистический центр будет осуществлять полный цикл обработки заказа — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. С запуском первой очереди площадь комплекса составила более 60 тыс. кв. м по полу, включая площадь хаба доставки и сортировочного центра. Здесь можно расположить свыше 12 млн товаров, а ежедневно фулфилмент способен обрабатывать более 500 тыс. заказов. После выхода на полную мощность общая площадь комплекса превысит 100 тыс. кв. м по полу — на объекте можно будет расположить порядка 30 млн товаров и ежедневно обрабатывать более 1 млн заказов.

«Ленинградская область закрепилась в статусе одного из ведущих логистических хабов Северо-Запада. Это результат последовательной работы по созданию условий для инвесторов: готовая инфраструктура, четкие регламенты, сопровождение проектов. Развитие логистики дает импульс смежным отраслям, ускоряет доставку товаров для жителей, открывает новые возможности для местного бизнеса. Логистика для нас — одна из точек роста, обеспечивающих устойчивость экономики региона», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Инвестиции компании в технологическое обеспечение и ИT-инфраструктуру склада составили около 4 млрд руб. Новый логистический объект будет оснащен конвейерными линиями длиной 6,5 км — для перемещения товаров между различными зонами и уровнями склада. Они могут обрабатывать свыше 35 тыс. отправлений в час. Также до конца 2026 г. на складе установят пять ленточных и 3D-сортеров, которые способны обрабатывать до 10 тыс. посылок в час. Это в два-три раза превышает скорость ручной сортировки.

«Несмотря на исторически высокую базу активных клиентов Ozon в Ленинградской области, число онлайн-заказов в регионе продолжает расти. С начала года оно повысилось более чем на 60%, и теперь на одного клиента приходится на 40% больше заказов, чем годом ранее. Более половины заказов (62%) доставляются в малые города и села. Благодаря открытию склада доставка для клиентов станет еще более быстрой и эффективной. А местные предприниматели смогут совершенствовать свой бизнес», — сказал операционный директор производства Ozon Александр Старцев.

Вместе с цифровой платформой свой бизнес продолжают развивать почти 8,5 тыс. местных предпринимателей, многие из которых предлагают клиентам уникальную продукцию собственного производства. Их совокупный оборот уже превысил 9,2 млрд руб. по итогам 2025 г. В 2025 г. Ozon запустил специальную витрину «Сделано в Ленобласти», благодаря которой местные продавцы могут бесплатно разместить товары на витрине и продвигать их среди 67 млн активных клиентов маркетплейса по всей стране.

Новый логистический объект дополняет уже существующую инфраструктуру региона. В Бугровском городском поселении Ленинградской области действует логистический центр Ozon площадью 70 тыс. кв. м. На объекте можно разместить около 40 млн товаров и обрабатывать свыше 900 тыс. заказов в сутки. В области действует свыше 1,8 тыс. пунктов выдачи, 65% которых работают в малых городах до 50 тыс. человек.