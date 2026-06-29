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«Алиса AI» получила платформу для создания ИИ-агентов

«Яндекс» представил платформу, которая позволяет создавать ИИ-агентов для «Алисы AI». Ее уже тестируют сервисы «Яндекса», а в будущем она станет доступна и сторонним компаниям. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Запуск платформы выведет взаимодействие пользователей с «Алисой AI» на новый уровень. Нейросеть будет не только предоставлять информацию, но и помогать с повседневными делами — агенты возьмут на себя вызов такси, заказ продуктов и другие поручения.

С помощью платформы можно разрабатывать, тестировать и запускать ИИ-агентов разной степени сложности — в том числе таких, которые способны планировать и выполнять длинные цепочки действий. При этом агенты смогут учитывать контекст — скажем, время суток, день недели и даже погоду за окном, а также будут знать предпочтения пользователя.

Первые агенты на базе новой платформы уже готовы — их разработали «Яндекс Такси» и «Яндекс Лавка». Агенты понимают естественный язык — достаточно своими словами сказать им, что нужно сделать. Они готовы выполнять и простые, и более сложные просьбы. Например, агенту «Такси» можно сказать: «Поехали на работу», а агенту «Лавки» — «Собери корзину продуктов, чтобы приготовить сбалансированный ужин на двух взрослых и ребенка».

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Платформа для создания агентов превратит чат с «Алисой AI» в универсальную поверхность для взаимодействия с сервисами «Яндекса» и других компаний. Сторонним бизнесам агенты позволят привлечь новую аудиторию и автоматизировать общение с клиентами.

Агенты «Яндекс Такси» и «Яндекс Лавки» уже открыты для части пользователей. В будущем они станут доступны всей аудитории чата с «Алисой AI». Список агентов будет расширяться — вскоре выйдут агенты «Яндекс Доставки» и «Яндекс Маркета», а затем — и других сервисов «Яндекса». Первые внешние партнеры получат возможность создавать агентов до конца 2026 г.

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