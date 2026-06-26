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Голосовой сервис VS Robotics снизил нарушения скорости в каршеринге на 30%

Разработанный VS Robotics совместно в каршерингом «Ситидрайв» проект с использованием искусственного интеллекта за первые месяцы работы снизил количество повторных нарушений скоростного режима на 30%, а общую аварийность в парке «Ситидрайв» — на 15%. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics.

Проект «ESG Маршрут» представляет собой роботизированную систему коммуникаций с водителями, допустившими превышение скорости. Если система фиксирует нарушение во время поездки, сразу после завершения поездки робот-оператор связывается с пользователем и информирует о рисках и последствиях для водителя и всех участников движения. При систематических нарушениях доступ водителя к сервису каршеринга ограничивается. Такой подход позволяет не просто фиксировать нарушения, а предотвращать их повторение и формировать ответственное поведение водителей. Сервис внедрен в шести городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

По итогам первых месяцев работы проекта 70% водителей были успешно проинформированы о нарушениях, а количество штрафов ПДД сократилось на 10%. Все это со снижением числа нарушений и аварийности ведёт к уменьшению пробок и простоев транспорта, сокращению выбросов CO₂, экономии топлива и снижению затрат на техническое обслуживание автомобилей. Таким образом, «ESG маршрут» не просто реагирует на нарушения, а работает на опережение - делая городскую среду более безопасной и экологичной. Это значимый шаг к развитию устойчивой городской мобильности и укреплению культуры безопасного вождения.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Руководитель VS Robotics Максим Колосков: «Мы привыкли, что технологии помогают бизнесу зарабатывать. А здесь ИИ помогает бизнесу сохранять жизни. Наш проект доказывает: если своевременно и корректно говорить с водителем о его ошибках, он меняет поведение. Совместная работа с «Ситидрайв» снизила количество повторных нарушений почти на треть, и это не просто цифры - это десятки предотвращённых ДТП и спасенных судеб. Такие проекты — не про автоматизацию, а про ответственность, которую мы готовы масштабировать дальше».

Руководитель отдела предотвращения нарушений «Ситидрайва» Владимир Рыжков: «Технологии должны помогать людям принимать правильные решения. Сотрудничество с VS Robotics позволяет нам оперативно реагировать на выявленные нарушения скоростного режима и вовремя информировать водителей. Наша задача — не штрафовать, а обучать культуре вождения. Робот-оператор справляется с этой ролью идеально: он объективен, вежлив и всегда на связи».

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