Солнечная энергия стала дополнительным источником питания базовых станций на трассе Волгоград-Элиста

МТС расширила использование альтернативных источников энергии на объектах связи юга России. Солнечные панели и системы резервного электропитания появились на базовых станциях вдоль трассы Волгоград-Элиста. Эти объекты участвуют в передаче межрегионального трафика и обеспечивают работу цифровых сервисов для жителей нескольких регионов юга России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Солнечные панели и оборудование для резервного электропитания установлены на базовых станциях вдоль трассы «Элиста-Волгоград», а также в ряде населенных пунктов Калмыкии. Эти объекты участвуют в передаче межрегионального трафика и обеспечивают работу цифровых сервисов для жителей нескольких регионов юга России, в том числе и Волгоградской области. Новая система позволяет использовать одновременно электроэнергию от штатной сети и альтернативных источников питания. В случае отключения внешнего электроснабжения базовые станции автоматически переключаются на аккумуляторы и солнечные панели.

Трасса Волгоград-Элиста остается одним из ключевых межрегиональных маршрутов юга России. Через нее проходит значительный объем транспортного потока, а стабильная работа сети особенно важна для использования навигационных сервисов, онлайн-карт, банковских приложений и связи в пути.

«Мы продолжаем внедрять современные технологические решения для развития телеком-инфраструктуры региона. Использование альтернативных источников энергии позволяет организовать дополнительное резервное питание базовых станций и повысить эффективность работы сети на межрегиональных направлениях и в удаленных территориях. Для юга России с его климатическими особенностями такие технологии особенно востребованы», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

МТС последовательно расширяет использование решений на основе альтернативной энергетики на объектах связи юга России, в том числе на территориях со сложной инфраструктурой электроснабжения и высокой нагрузкой на сеть.