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Учебную станцию для программирования промышленных роботов создали в ОЭЗ «Технополис Москва»

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» выпустили готовый набор для кабинетов робототехники в школах и колледжах. Учебная станция работает на системе, которая входит в реестр отечественного программного обеспечения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно содействует развитию кадрового потенциала для промышленного сектора и повышению престижа инженерных профессий. В столичной ОЭЗ производят образовательные наборы, высокотехнологичное лазерное и интерактивное оборудование, которые используются в школах, колледжах и вузах. Новое решение — учебная станция по робототехнике и промышленной автоматизации поможет студентам приобрести дополнительные навыки и компетенции по работе с роботизированными устройствами», — сказал Максим Ликсутов.

Разработчиком станции стала компания «Технорэд» — резидент ОЭЗ «Технополис Москва». С помощью набора студенты научатся писать программы для разных задач — например, программировать роботов на сварку деталей, переноску грузов, укладку товаров на поддоны, загрузку станков или объезд препятствий. Кроме того, пользователь может задавать команды на открытие и закрытие захвата в нужный момент и управлять сварочным аппаратом.

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