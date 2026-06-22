Security Vision и УЦСБ объявили о технологическом партнерстве

Разработчик платформ для автоматизации кибербезопасности Security Vision и системный интегратор УЦСБ и заключили соглашение о технологическом партнерстве. Его цель – дополнить традиционную защиту ИТ-инфраструктуры безопасностью прикладного уровня и ликвидировать разрыв между защитой инфраструктуры и безопасностью приложений. Об этом CNews сообщил представитель Security Vision.

Сегодня большинство средств защиты информации успешно противостоят сетевым уязвимостям и аномалиям, а также позволяют агрегировать информацию по ИТ-активам в GRC- или SOAR-системах. Однако важным остается вопрос безопасности самого кода, его сторонних зависимостей (библиотек, пакетов) и процессов разработки. Этот вопрос долгое время оставался вне поля зрения информационной безопасности, поэтому уязвимости прикладного уровня не учитывались в стратегии защиты критичных бизнес-процессов.

Совместное решение УЦСБ и Security Vision позволяет снизить риски безопасности приложений. На базе платформы Security Vision при активном участии коллег из УЦСБ разрабатывается ASOC-модуль (Application Security Orchestration and Correlation), который будет агрегировать и коррелировать данные об угрозах уровня приложений, а также обеспечивать автоматизацию реакции на них. Кроме того, модуль сможет обогащать карточки собранных ранее активов и разрабатывать модели угроз как для процессов разработки, так и для прикладного ПО.

Закономерным результатом совместной работы над ASOC стало развитие партнерства – переход от модели «интегратор-вендор» к технической кооперации по более широкому спектру проектов и официальному оформлению взаимных договоренностей. Именно поэтому 19 июня 2026 г. стороны закрепили сотрудничество подписанием соглашения.

«Наша совместная работа с Security Vision направлена в первую очередь на уменьшение разрыва между классической кибербезопасностью и безопасностью приложений через создание полнофункционального ASOC. Благодаря гибкости платформы Security Vision мы создаем продукт, который является не только полноценным ASOC, но и успешно дополняет функционал VM и SOAR, что позволяет CISO видеть полную картину по его активам на всех уровнях – от системного до прикладного», – отметил Антон Ёркин, технический директор УЦСБ.

В рамках партнерства завершена аналитика по функциональности ASOC-модуля с учетом принципов DevSecOps и выпущена первая версия модуля, которую партнеры продолжают развивать.

«Мы берем на себя технологическую часть: интеграцию с инструментами AST, CI/CD пайплайнами, оркестрацию событий и корреляцию. Экспертиза УЦСБ в области безопасной разработки позволяет нам создать ASOC-модуль, который закроет потребности рынка в комплексной защите приложений», – сказала Екатерина Черун, коммерческий директор Security Vision.

Совместное решение, основанное на аналитике УЦСБ в области безопасной разработки и технологической базе платформы, обеспечивает системный подход к повышению уровня защищенности приложений. Оно подходит как командам ИБ, уже использующим продукты Security Vision, так и компаниям, внедряющим практики DevSecOps.