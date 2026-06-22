Разделы

Безопасность Бизнес
|

Security Vision и УЦСБ объявили о технологическом партнерстве

Разработчик платформ для автоматизации кибербезопасности Security Vision и системный интегратор УЦСБ и заключили соглашение о технологическом партнерстве. Его цель – дополнить традиционную защиту ИТ-инфраструктуры безопасностью прикладного уровня и ликвидировать разрыв между защитой инфраструктуры и безопасностью приложений. Об этом CNews сообщил представитель Security Vision.

Сегодня большинство средств защиты информации успешно противостоят сетевым уязвимостям и аномалиям, а также позволяют агрегировать информацию по ИТ-активам в GRC- или SOAR-системах. Однако важным остается вопрос безопасности самого кода, его сторонних зависимостей (библиотек, пакетов) и процессов разработки. Этот вопрос долгое время оставался вне поля зрения информационной безопасности, поэтому уязвимости прикладного уровня не учитывались в стратегии защиты критичных бизнес-процессов.

Совместное решение УЦСБ и Security Vision позволяет снизить риски безопасности приложений. На базе платформы Security Vision при активном участии коллег из УЦСБ разрабатывается ASOC-модуль (Application Security Orchestration and Correlation), который будет агрегировать и коррелировать данные об угрозах уровня приложений, а также обеспечивать автоматизацию реакции на них. Кроме того, модуль сможет обогащать карточки собранных ранее активов и разрабатывать модели угроз как для процессов разработки, так и для прикладного ПО.

Закономерным результатом совместной работы над ASOC стало развитие партнерства – переход от модели «интегратор-вендор» к технической кооперации по более широкому спектру проектов и официальному оформлению взаимных договоренностей. Именно поэтому 19 июня 2026 г. стороны закрепили сотрудничество подписанием соглашения.

«Наша совместная работа с Security Vision направлена в первую очередь на уменьшение разрыва между классической кибербезопасностью и безопасностью приложений через создание полнофункционального ASOC. Благодаря гибкости платформы Security Vision мы создаем продукт, который является не только полноценным ASOC, но и успешно дополняет функционал VM и SOAR, что позволяет CISO видеть полную картину по его активам на всех уровнях – от системного до прикладного», – отметил Антон Ёркин, технический директор УЦСБ.

В рамках партнерства завершена аналитика по функциональности ASOC-модуля с учетом принципов DevSecOps и выпущена первая версия модуля, которую партнеры продолжают развивать.

«Мы берем на себя технологическую часть: интеграцию с инструментами AST, CI/CD пайплайнами, оркестрацию событий и корреляцию. Экспертиза УЦСБ в области безопасной разработки позволяет нам создать ASOC-модуль, который закроет потребности рынка в комплексной защите приложений», – сказала Екатерина Черун, коммерческий директор Security Vision.

Совместное решение, основанное на аналитике УЦСБ в области безопасной разработки и технологической базе платформы, обеспечивает системный подход к повышению уровня защищенности приложений. Оно подходит как командам ИБ, уже использующим продукты Security Vision, так и компаниям, внедряющим практики DevSecOps.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Голованов, Mango Office: Рынок унифицированных коммуникаций в России перешел в стадию зрелой конкуренции

Уже завтра 23 июня пройдет митап CNews «Российские технологии виртуализации». Успейте зарегистрироваться

Константин Мушовец, УЦСБ SOC: 30% атак через подрядчиков — это уже не пик, а устойчивый тренд

Российская ИТ-отрасль убивает здоровье. Сотни тысяч отечественных айтишников страдают от психических расстройств и физических недугов

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

В миллионах iPhone и часов Watch найдена опасная уязвимость. Залатать ее невозможно

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще