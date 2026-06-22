«Магнит» внедряет GitFlic — российскую альтернативу GitLab

«Магнит», один из ритейлеров России, начал внедрять в свои процессы разработки платформу GitFlic. Это решение для хранения исходного кода и работы с ним входит в экосистему «Группы Астра», российского разработчика инфраструктурного ПО. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

GitFlic обеспечивает полное замещение GitLab и полную автоматизацию всего процесса разработки ПО — от хранения кода до сборки, тестирования и выпуска релизов. Единая среда GitFlic объединяет код, задачи, CI/CD-конвейеры и реестр артефактов в едином контуре, устраняя необходимость в разрозненном наборе инструментов и снижая затраты на их поддержку.

Платформа включает встроенные инструменты контроля качества кода: подключение SAST/DAST/SCA, которые выявляют ошибки и проблемы безопасности уже на ранних этапах разработки. Таким образом, GitFlic обеспечивает сквозной контроль качества и безопасности на каждом шаге производственного цикла ПО — от первого коммита до продакшена.

В настоящее время «Магнит» завершает финальный этап тестирования GitFlic, а часть проектов уже переведена на эту платформу. Команды Magnit Tech — технологического подразделения «Магнита» — и «Группы Астра» продолжают тесное сотрудничество для дальнейшего успешного масштабирования GitFlic в периметре компании.

«До последнего времени эффективной альтернативы GitLab на российском рынке не существовало. Команда «Группы Астра» рискнула взяться за сложную задачу – реализовать полноценную замену популярного зарубежного решения, и добилась успеха. «Магнит» первым внедряет российскую платформу для работы с кодом, а наша глубокая технологическая экспертиза и масштаб бизнеса помогают нашим партнерам усовершенствовать это решение и довести его до уровня отраслевого стандарта», — сказал Егор Карицкий, директор по ИТ-инфраструктуре розничной сети «Магнит».

«Ритейл — это территория здравого прагматизма, где ИT-инструменты оценивают по функционалу, количеству внедрений и адекватному сравнению с зарубежными аналогами. Внедряя GitFlic в «Магните», мы доказали эффективность этого решения. В условиях жесткой маржинальности ритейл-бизнеса для компаний становятся критичны технологическая независимость, предсказуемость владения и возможность разворачивать все решения на собственной инфраструктуре — и GitFlic полностью соответствует этим требованиям. Важно, что у «Магнита» очень сильная команда DevOps, благодаря обратной связи от которой GitFlic становится еще лучше», — сказал Игорь Сорокин, директор по продажам направления «Ритейл» «Группы Астра».