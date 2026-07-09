Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения ИТ в госсекторе
|

На российских «Госуслугах» зарегистрировались почти 5 миллионов иностранцев

Почти 5 млн иностранных граждан зарегистрировались на портале «Госуслуг» и активно пользуются его онлайн-сервисами. В июле 2026 г. портал последовательно расширяет функционал для иностранных пользователей. Ежедневная аудитория «Госуслуг» более 14 млн человек, при этом более 80% граждан пользуются порталом с телефона.

Регистрация пользователей

На «Госуслугах» зарегистрировались почти 5 млн иностранных граждан, пишет ТАСС. Всего на портале в июле 2026 г. доступно более 1,6 тыс. государственных услуг.

На портале «Госуслуги» зарегистрированы почти 5 млн иностранных граждан, сообщил 9 июля 2026 г. заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко. По его словам, количество доступных государственных услуг и онлайн-сервисов на портале превышает 1,6 тыс.

Как отметил Григоренко, портал последовательно расширяет функционал для иностранных пользователей. «Зарегистрировано всего более 120 млн человек, более 95% граждан старше 14 лет. Ежедневная аудитория портала более 14 млн человек, при этом более 80% граждан пользуются порталом с телефона», — сказал он.

gosus750.jpg

CNews
Почти 5 млн иностранцев зарегистрированы на «Госуслугах», всего на портале зарегистрировано более 120 млн человек

«Иностранцы, надо признать, очень активно пользуются нашим порталом для оформления в том числе различного рода документов, справок и вообще получения других услуг, и им очень нравится», — заявил Григоренко.

Функционал портала расширяется благодаря интеграции искусственного интеллекта (ИИ). Например, цифровой помощник на базе отечественного ИИ — робот «Макс» — отвечает на запросы пользователей в режиме 24/7. В процессе находится внедрение ИИ в «жизненные ситуации».

Популярные услуги

Самой популярной «жизненной ситуацией» на портале «Госуслуги» является поступление в университет в онлайн-режиме, отметил вице-премьер. С момента запуска сервисом воспользовались более 13 млн человек. В 2026 г. через «Госуслуги» было подано более 2 млн заявлений на поступление в вузы, что на треть больше, чем в 2025 г.

Дмитрий Григоренко добавил и то, что как минимум каждый второй абитуриент подает заявление на поступление в вуз через портал «Госуслуги». Среди других наиболее востребованных жизненных ситуаций он назвал выход на пенсию, защиту от мошенников и услуги для многодетных семей.

На «Госуслугах» представлены тысячи услуг, которые охватывают все сферы жизни. Например, каждая вторая пара подает заявление на заключение брака в запись актов гражданского состояния (ЗАГС) через «Госуслуги». Для удобства онлайн-сервисы объединяют по принципу «жизненной ситуации» — рождение ребенка, строительство дома. На портале уже имеется 70 федеральных «жизненных ситуаций». Благодаря их внедрению сроки получения услуг и количество документов сократились на треть, а число очных визитов уменьшилось на 60%.

Запуск сервиса по проверке задолженностей

Из последних нововведений, в феврале 2026 г. на портале «Госуслуги» стал доступен сервис по проверке задолженностей как физических, так и юридических лиц, писал CNews. Информационный ресурс позволяет получить данные о наличии исполнительных производств, возбужденных Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России.

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта
«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта Цифровизация

С помощью сервиса пользователи могут узнать номер и дату возбуждения исполнительного производства, причину его открытия и сумму долга. ИТ-система также предоставляет информацию об отделе судебных приставов, ведущем дело, и фамилии конкретного сотрудника. В случае завершения производства можно уточнить дату и причину его окончания.

Для проверки данных физического лица достаточно ввести Ф.И.О., дату рождения и указать регион, где ведется производство. Чтобы получить информацию об организации, потребуется ее название, юридический адрес и регион ведения исполнительного производства.

Аналогичная функция реализована и на официальном сайте ФССП, где с 2012 г. работает сервис «Банк данных исполнительных производств». По данным пресс-службы ФССП, по итогам 2025 г. этим ресурсом воспользовались 138 млн пользователей.

Национальные проекты

Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Новые цифровые онлайн-сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые и ИИ-технологии. Обновленные национальные проекты реализуются по решению Президента России Владимира Путина с 2025 г.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

Промышленность России под сложной фишинговой атакой. Хакеры применили многоступенчатую схему

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Как в России будут регулировать искусственный интеллект для поддержки духовно-нравственных ценностей

Обзор: Операционные Системы 2026

Половина клиник России ведет дела через Telegram. Им грозят штрафы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще