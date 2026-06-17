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«АйТи Бастион» выходит на рынок профессиональных услуг

Разработчик решений кибербезопасности и автоматизации «АйТи Бастион» объявляет о запуске услуги аудита привилегированного доступа. Теперь экспертиза компании поможет пользователям СКДПУ НТ добиваться максимальной эффективности работы системы. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

Профессиональный аудит от «АйТи Бастион» помогает заказчикам оценить, насколько эффективно СКДПУ НТ работает в их инфраструктуре, а также какие функции системы можно применить для снижения рисков безопасности. Услуга доступна в двух форматах: полноценный аудит и «хелсчек». Первый предполагает комплексную проверку конфигурации PAM-системы, политик доступа, области покрытия, мониторинга и соответствия фактического состояния инфраструктуры внутренним регламентам и требованиям регуляторов. Второй подразумевает базовую оценку корректности внедрения СКДПУ НТ, включающую в себя: проверку параметров системы, работы интеграций и полноту контроля целевых систем.

В рамках аудита специалисты «АйТи Бастион» изучают документацию, проводят интервью с ИБ-специалистами, ИТ-администраторами и пользователями самой системы, выполняют автоматизированный анализ инфраструктуры, проверяют параметры СКДПУ НТ и корректность взаимодействия со смежными системами. Если в инфраструктуре есть решения, с которыми возможно полезное взаимодействие, но интеграция не настроена или используется не полностью, — это будет отражено в отчете как направление для развития.

Проверка охватывает состояние СКДПУ НТ, интеграции с AD/LDAP, SIEM и API, полноту покрытия целевых систем, возможные способы обхода PAM, а также организационные процессы — от жизненного цикла привилегированной учетной записи до согласования, отзыва доступа и реагирования на инциденты. Каждая область оценивается согласно внутренним политикам заказчика, рекомендациям разработчика СКДПУ НТ, требованиям ФЗ и приказов ФСТЭК России.

«Многие компании экстренно внедряли PAM на пике импортозамещения для обеспечения базового контроля привилегий. Сегодня СКДПУ НТ — решение совсем другого масштаба, но значительная часть его возможностей до сих пор не раскрыта в полной мере «на местах». Аудит поможет заказчикам точнее понимать состояние собственной инфраструктуры, снижать риски и получать больше пользы от уже внедренных СЗИ, включая PAM-платформу СКДПУ НТ. Для нас такая услуга важна не меньше: она дает прямую обратную связь из реальных проектов и помогает развивать продукт, учитывая практические задачи заказчиков», — сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарев.

По итогам аудита заказчик получает отчет с независимой оценкой зрелости процессов контроля привилегированного доступа, статистикой покрытия инфраструктуры, перечнем выявленных недостатков и доказательной базой по ним. В документ также войдут рекомендации по снижению рисков, оптимизации использования PAM-платформы и план проведения технических и организационных мероприятий с ранжированием по срокам и критичности.

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