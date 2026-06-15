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Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» запатентовали 28 новых разработок с начала 2026 года

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» с начала 2026 г. зарегистрировали 28 новых результатов интеллектуальной деятельности. В их число вошли 10 секретов производства (ноу-хау), восемь изобретений и три патента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столичной ОЭЗ создана уникальная система поддержки высокотехнологичных компаний. Масштабный пакет льгот, включая сниженный налог на прибыль и имущество, а также таможенные преференции позволяют резидентам направлять сэкономленные средства в науку, исследования и развитие собственных технологий. Сегодня в ОЭЗ работает более 240 компаний, а всего за время существования площадки зарегистрировано свыше 940 результатов интеллектуальной деятельности — от патентов и изобретений до полезных моделей и промышленных образцов», — отметил Максим Ликсутов.

Одной из ключевых разработок стал аппарат-амфибия. Это первый отечественный патент на устройство, которое эффективно работает как в воздушной, так и в водной среде. Разработка будет востребована для доставки товаров в труднодоступные регионы, дистанционного мониторинга водной, земной и ледовой поверхности, а также для проведения поисково-спасательных операций.

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Патентом отметили технологию получения диарилйодониевых солей. Эти химические соединения необходимы для развития фотолитографии — одного из ключевых процессов в производстве современных микрочипов. Разработка имеет критическое значение для отечественной микроэлектронной отрасли, поскольку открывает новые возможности для создания компонентной базы на столичных предприятиях.

Среди зарегистрированных изобретений — многополюсная обращенная асинхронная машина. Этот инновационный двигатель для лифтов, насосов и заводских станков потребляет меньше электроэнергии, редко выходит из строя и помогает снижать эксплуатационные расходы. Серийное производство планируется запустить до конца 2026 г.

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