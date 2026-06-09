TCL представляет SQD-Mini LED — новое поколение технологии изображения для премиальных телевизоров

TCL, производитель потребительской электроники, представляет SQD-Mini LED — новое поколение технологии отображения, разработанное для современных сценариев просмотра. Технология объединяет высокую точность регулировки яркости, технологию квантовых точек Super QLED и фильтр Ultra Color, обеспечивая более точное управление яркостью, расширенную цветопередачу и высокую детализацию изображения. Об этом CNews сообщили представители TCL

Сегодня требования к телевизорам значительно изменились. Пользователи смотрят фильмы и сериалы в потоковых сервисах, следят за спортивными трансляциями, проводят больше времени за играми и всё чаще выбирают телевизоры с большой диагональю. В таких условиях качество изображения определяется не одним параметром, а сочетанием яркости, контрастности, цветопередачи и точности отображения деталей. Отвечая на эти требования, TCL разработала технологию SQD-Mini LED.

Высокая точность регулировки яркости

Основой SQD-Mini LED стала технология высокой точности регулировки яркости, обеспечивающая более точный контроль подсветки по всей площади экрана.

TCL представляет SQD-Mini LED — новое поколение технологии изображения для премиальных телевизоров

Технология сочетает усовершенствованную конструкцию подсветки, новые микролинзы и интеллектуальные алгоритмы управления яркостью. Такой подход позволяет повысить равномерность подсветки, исключить эффект ореолов вокруг ярких объектов и сохранить детализацию в сложных сценах с высоким контрастом.

В результате яркие участки изображения выглядят более выразительно, а тёмные сцены сохраняют глубину и проработку деталей. Это особенно заметно при просмотре HDR-контента, спортивных трансляций и фильмов с большим количеством динамичных сцен.

Super QLED — новое поколение цветопередачи

Не менее важную роль в восприятии изображения играет цвет.

Технология Super QLED обеспечивает более широкий цветовой охват до 100% по стандарту BT.2020, высокую чистоту оттенков и более точную передачу цветов. Благодаря этому изображение выглядит насыщенным, но при этом сохраняет естественность.

Зелёный цвет футбольного поля, оттенки кожи, закаты, природные пейзажи и кинематографические сцены отображаются более реалистично и позволяют глубже погрузиться в происходящее на экране.

Дополнительным преимуществом технологии стала оптимизация спектра синего света, способствующая более комфортному просмотру во время длительных сеансов.

Фильтр Ultra Color — точность в каждой детали

Третьим элементом SQD-Mini LED стал фильтр Ultra Color.

Технология разработана для повышения точности цветопередачи и уменьшения нежелательных цветовых искажений. Благодаря усовершенствованным материалам и многолетним исследованиям в области технологий дисплеев фильтр помогает точнее воспроизводить исходные оттенки и делает цветовые переходы более плавными.

Это позволяет добиться более естественного изображения и сохранить важные детали в каждой сцене — от ярких спортивных событий до сложных кинематографических кадров.

Технологии, работающие как единая система

Каждая из технологий SQD-Mini LED решает собственную задачу, однако максимальный эффект достигается благодаря их совместной работе.

Высокая точность регулировки яркости отвечает за контроль света и контрастности, Super QLED — за насыщенность и чистоту цвета, а фильтр Ultra Color — за точность цветопередачи и реалистичность изображения.

Вместе они формируют целостную систему, которая позволяет получить более сбалансированное качество изображения в различных сценариях использования.



