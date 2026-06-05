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«Базальт СПО», «АДЕМ-инжиниринг» и «Новотех» объединяют усилия для подготовки ИТ-кадров

В Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина «Базальт СПО», «АДЕМ-инжиниринг» и «Новотех» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области развития отечественных цифровых решений и подготовки кадров. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Компании объединяют экспертизу в сфере промышленного программного обеспечения, цифровизации производства и отечественных ИТ-решений. Соглашение направлено на развитие долгосрочного партнерства в области подготовки инженерных и производственных кадров, внедрения российских цифровых решений в образовательный процесс и формирования современной технологической среды для обучения будущих специалистов.

Одно из ключевых направлений сотрудничества — разработка и актуализация образовательных программ, учебных курсов и практических материалов для студентов и преподавателей. Особое внимание уделено развитию компетенций по работе с российскими цифровыми инструментами, включая операционные системы на базе Linux, промышленное программное обеспечение, САПР и решения для автоматизации инженерных процессов.

«Цель нашего партнерства — развитие ИТ-среды, позволяющей погрузить студентов в экосистему отечественных решений. Участники образовательного процесса получают не только востребованные цифровые инструменты, но и возможность участвовать в проектах по развитию практических навыков работы с инженерным программным обеспечением на операционных системах "Альт"», — сказала Татьяна Губина, руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО».

Стороны также планируют содействовать интеграции образовательных программ с актуальными требованиями индустрии, участвовать в развитии профессиональных компетенций, а также проводить совместные мероприятия, конференции и семинары по вопросам цифровизации образования и подготовки кадров.

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Участники соглашения отметили растущий тренд на объединение усилий российских разработчиков, образовательных организаций и промышленного сообщества. Особое значение приобретает подготовка нового поколения специалистов рабочих и инженерных профессий — современных «синих воротничков», обладающих практическими навыками работы с цифровыми инструментами и готовых решать реальные производственные задачи.

Сотрудничество образования, разработчиков программных решений и промышленности сегодня становится важной частью формирования кадрового потенциала страны и обеспечения технологической независимости российских предприятий.

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