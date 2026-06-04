«Нетрика Медицина» и eMed Support Systems подписали меморандум о развитии цифрового здравоохранения на Ближнем Востоке

Компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») и eMed Support Systems FZ-LLC заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина».

Партнерство направлено на вывод на рынок ОАЭ и стран Арабского залива решений для клинической аналитики, поддержки принятия врачебных решений и построения ИИ-совместимой цифровой инфраструктуры. Совместные проекты будут способствовать повышению качества медицинской помощи, эффективности клинических процессов и развитию национальных программ цифровой трансформации здравоохранения в регионе.

Объединив свои компетенции, компании планируют развивать проекты в области интеграции медицинских информационных систем и обмена клиническими данными, создавая основу для внедрения аналитических решений и цифровых сервисов на базе искусственного интеллекта. Особое внимание будет уделено формированию безопасной и стандартизированной среды для работы с медицинскими данными, необходимой для масштабирования современных цифровых технологий в здравоохранении.

В рамках сотрудничества «Нетрика Медицина» предоставит экспертизу в области совместимости данных (интероперабельности), интеграции на базе международных стандартов HL7/FHIR и создания платформ обмена медицинской информацией. eMed Support Systems внесет опыт разработки решений на основе искусственного интеллекта для клинической аналитики и поддержки врачебных решений, а также глубокое понимание особенностей системы здравоохранения ОАЭ и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC).

Одним из ключевых направлений взаимодействия станет развитие решений для кардиометаболической и сердечно-сосудистой помощи. Компании также проработают возможности создания специализированных пациентских регистров, мониторинга качества медицинской помощи и подготовки концепций пилотных проектов для медицинских организаций региона.

«Для цифрового здравоохранения сегодня критически важно не просто внедрять отдельные ИИ-инструменты, а создавать среду, в которой медицинские данные могут безопасно и корректно использоваться в разных системах и сценариях. Без качественной интеграции, единых подходов к обмену данными и структурированной клинической информации потенциал искусственного интеллекта в медицине остается ограниченным. Партнерство с eMed Support Systems позволит нам проработать такие сценарии на рынках ОАЭ и стран Арабского залива, где активно внедряются решения для клинической аналитики и поддержки врачебных решений», — сказал Андрей Дюков, коммерческий директор «Нетрики Медицины».

«Рынки ОАЭ и стран Арабского залива обладают высокой цифровой зрелостью во всех отраслях и активно развивают цифровое здравоохранение с возможностью обмена медицинскими данными в централизованные платформы как Malaffi и NABIDH с возможностью доступа к информации о пациенте из любого медицинского учреждения. В настоящее время большой интерес уделяется решениям на основе ИИ, которые могут быть встроены в реальные клинические процессы, а не существовать отдельно от медицинской инфраструктуры. Совместная работа с компанией ″Нетрика Медицина″ позволит объединить нашу экспертизу в области клинической аналитики и искусственного интеллекта для кардиометаболической и сердечно-сосудистой помощи с технологической базой для обмена медицинскими данными. Такой подход создает условия для более точной поддержки врачебных решений, мониторинга качества медицинской помощи и развития новых цифровых сервисов для медицинских организаций», — отметил Денис Лосик, генеральный директор eMed Support Systems.

Подписание меморандума открывает новые возможности для международного сотрудничества в сфере цифрового здравоохранения и создает основу для реализации совместных проектов на одном из самых динамично развивающихся рынков медицинских технологий. Объединение экспертизы компаний в области медицинских данных, интероперабельности и клинического искусственного интеллекта позволит создавать решения, отвечающие актуальным потребностям медицинских организаций региона и задачам дальнейшей цифровизации отрасли.