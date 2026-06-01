Gigabyte представила игровые мониторы серии Aorus Elite на базе технологий OLED и Mini LED

Компания Gigabyte представила линейку мониторов Aorus Elite, включающую модели с OLED-панелями нового поколения на базе технологии Tandem OLED, а также первый в мире игровой монитор с глянцевой Mini LED-панелью, разрешением 5K и поддержкой Multi Mode. Модели диагональю от 27 до 32 дюймов сочетают высокое качество изображения, фирменные тактические функции и интеллектуальные механизмы защиты панели, отвечая потребностям как геймеров, так и пользователей, работающих с профессиональными задачами.

Флагманом линейки стал первый в мире 27-дюймовый игровой монитор с глянцевой Mini LED-панелью и разрешением 5K. Благодаря плотности в 218 пикселей на дюйм он обеспечивает уровень детализации, сопоставимый с Retina-дисплеями, а система локального затемнения с 2304 зонами позволяет точно управлять контрастностью изображения. Поддержка Multi Mode дает возможность быстро переключаться между режимами 5K с частотой 165 Гц, 4K с частотой 220 Гц и QHD с частотой 330 Гц, выбирая между максимальной детализацией и максимальной плавностью изображения.

Мониторы серии Aorus Elite получили OLED-панели четвертого поколения на базе технологии Tandem OLED с глянцевым покрытием RealBlack Glossy. Пиковая яркость в режиме HDR достигает 1500 нит. Модель FO32U24GP дополнительно поддерживает режим Dual Mode и интерфейс DisplayPort 2.1 UHBR20 с пропускной способностью до 80 Гбит/с. Расширяет линейку модель FO27Q28G, предлагая дополнительные варианты конфигурации.

Отличительной особенностью серии Aorus Elite стал набор фирменных технологий Gigabyte. Технология HyperNits интеллектуально повышает яркость HDR-контента, сохраняя детализацию в светлых участках изображения. AI Picture Mode автоматически оптимизирует отображение SDR-контента в зависимости от сценария использования, а AI Super Resolution, доступная эксклюзивно для модели FM275K16P, повышает четкость изображения с помощью интеллектуального масштабирования. Мониторы также получили фирменные тактические функции Gigabyte, среди которых новая функция Tactical HUD, которая фиксирует ключевые зоны экрана для более быстрого восприятия игровой информации, и функция Tactical Crosshair, которая автоматически подстраивает красные и зеленые элементы прицела под изменяющийся фон для более комфортного прицеливания.

Для повышения долговечности OLED-панелей мониторы оснащены системой AI OLED Care Pro с датчиками на базе ИИ. Функция Auto Lock снижает нагрузку на панель, когда пользователь отходит от рабочего места, Adaptive Light автоматически регулирует яркость в зависимости от окружающего освещения, а Automatic Pixel Clean незаметно выполняет очистку пикселей в фоновом режиме. Функция Eye Care Reminder отслеживает общее время использования монитора и своевременно напоминает о необходимости сделать перерыв. Дополняет систему защиты усовершенствованная конструкция охлаждения со встроенными тепловыми трубками, которая помогает поддерживать стабильную работу OLED-панели в течение длительного времени.