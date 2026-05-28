Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Яндекс» запустил быструю нейросеть для бизнеса Alice AI LLM Flash

«Яндекс» представил новую нейросеть Alice AI LLM Flash – это быстрая языковая модель, которая оптимизирована под наиболее популярные задачи бизнеса. Она хорошо работает с текстами и документами – а это почти 60% от всех B2B-запросов к моделям «Яндекса». С помощью новой модели компании смогут решать эти задачи быстрее и почти в пять раз дешевле, чем ранее. Новая модель уже доступна бизнесу в Yandex AI Studio. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Alice AI LLM Flash эффективна в задачах, которые требуют качественного ответа при высокой скорости отклика – например, в диалогах или при обработке большого количества данных. Она подойдет для модерации контента на сайте, классификации обращений в техподдержку или диалога с клиентом. Новая модель позволит малому бизнесу использовать нейросети с минимальными финансовыми затратами, в то же время она поможет крупным компаниям сэкономить на обработке массовых запросов, сохранив хорошее качество и высокую скорость ответов. Она будет востребована у банков, ритейлеров, телеком-операторов и других компаний с большим объемом однотипных задач, в которых критически важна скорость ответа.

Alice AI LLM Flash в 56% случаев превосходит нейросеть GPT-5.4 mini по качеству решения бизнес‑задач. При этом она сохраняет все преимущества флагманской модели Alice AI LLM: она превосходит западную модель в диалоговых сценариях (лучше в 73% случаев), обобщении и структуризации текста (66%) и в поиске данных по файлам и базам знаний (61%).

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бэкапа

«Яндекс выходит на новый для себя рынок моделей, созданных специально под запросы бизнеса. Alice AI LLM Flash поможет российским компаниям перейти на российские нейросети для автоматизации работы с огромными объемами данных. Новая модель – это собственная разработка, прошедшая полный цикл обучения на данных Яндекса. Она сопоставима по стоимости с ближайшим западным аналогом GPT-5.4 mini, при этом мы также обеспечиваем безопасность обрабатываемых данных и стабильную работу в России», – сказал руководитель платформы Yandex AI Studio Артур Самигуллин.

Также на платформе открыли доступ к опенсорсной модели DeepSeek V4 Flash. Это первая в России доступная в облаке модель с контекстным окном в 1 млн токенов. Ее можно использовать для разработки корпоративных ИИ-агентов, анализа больших документов и решения сложных многоэтапных задач. При этом она в полтора раза дешевле предыдущей версии DeepSeek V3.2.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Нужно больше спама. Mail.ru встроила рекламу прямо в список писем и требует денег за ее отключение

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

«Яндекс» монополизирует крайне важный для россиян рынок. Готовится поглощение гигантского конкурента

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290