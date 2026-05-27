МТС и «Айти Дивижен» создадут серверную инфраструктуру для развития искусственного интеллекта

ПАО «МТС» объявляет о стратегическом партнерстве с «Айти Дивижен». В рамках сотрудничества компании планируют создать единую серверную инфраструктуру, которая обеспечит работу ИИ-сервисов для бизнеса, облачных платформ и проектов МТС по цифровизации в регионах страны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стороны будут разрабатывать серверные решения, рассчитанные и на обучение больших языковых моделей, и на прикладную работу в реальном времени — будь то видеоаналитика, распознавание речи или рекомендательные системы. В будущем планируется увеличить поставки такого оборудования во все региональные проекты МТС, протестировать его в дочерних компаниях и масштабировать решения под разные типы вычислительных нагрузок.

Сотрудничество позволит внедрять совместные разработки в сжатые сроки — от четырех до восьми недель, сопровождать их полной технической поддержкой и гибко адаптировать под нужды конкретного заказчика. Все это ускорит вывод новых продуктов, поможет справиться с пиковыми нагрузками на сервера и сократить затраты на содержание ИТ-инфраструктуры.

«МТС активно развивает облачные сервисы, инфраструктуру для искусственного интеллекта и проекты цифровой трансформации по всей России. Партнёрство «Айти Дивижен» позволит нам обеспечить единый, предсказуемый и масштабируемый стандарт серверной инфраструктуры во всех регионах присутствия. Гибкая кастомизация и короткие сроки поставки оборудования критически важны для наших инфраструктурных проектов, особенно в сегменте ИИ, что позволит усилить качество предлагаемых нами решений», — сказал директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Максим Ананченко.

«Современный ИИ требует инфраструктуры, которая одинаково эффективно обучает модели и работает в реальном времени. В партнерстве с МТС мы доказываем, что такие решения можно внедрять в кратчайшие сроки, с полной технической поддержкой и адаптацией под любые задачи. Это не просто ускоряет вывод продуктов на рынок, но и повышает доступность передовых технологий для каждого регионального проекта», — сказал Роман Дубинский, генеральный директор «Айти Дивижен».