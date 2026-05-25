VK Tech запустил сервис для автоматизации маркетинговых исследований VK AI Researcher

VK Tech запустил сервис для автоматизации маркетинговых исследований VK AI Researcher. Сервис реализован на платформе для разработки и запуска ИИ-агентов VK AI Space и закрывает основные задачи продуктовой и маркетинговой аналитики: построение карт мотиваций, поиск скрытых барьеров покупки и прогноз жизненного цикла аудитории. VK AI Researcher сокращает цикл маркетинговых исследований до нескольких рабочих дней. Об этом CNews сообщили представители VK.

Инструмент помогает находить новые ниши с нуля и уточнять портрет собственной аудитории. Готовые сегменты из VK AI Researcher экспортируются в кабинет «VK Рекламы» и могут быть использованы при запуске рекламного объявления. Решение использует генеративный ИИ и технологии анализа больших данных. Модели сервиса анализируют широкий набор сигналов и обучены на обезличенных данных VK об интернет-аудитории России: социально-демографические характеристики, интересы, особенности поведения, образ жизни, ценности и потребительские мотивы.

Реализация решения на базе платформы VK AI Space позволила объединить глубокую экспертизу в данных с гибкостью агентских технологий. Платформа обеспечила среду для бесшовного доступа к LLM-моделям и автоматизации сложных сценариев аналитики. Благодаря этому VK AI Researcher работает автономно: самостоятельно интерпретирует бизнес-запросы и трансформирует сырые данные в готовую стратегию.

«Российский рынок генеративного ИИ за 2025 г. вырос в пять раз — это запрос бизнеса на инструменты, которые меняют способ принятия решений. VK AI Researcher делает исследовательскую функцию частью этого сдвига: компания получает данные о рынке за дни, а не за месяцы, и принимает стратегические решения, опираясь на актуальную картину. Это позволяет выявлять устойчивые закономерности в данных и формировать актуальные аналитические инсайты. Мы создаем среду, в которой искусственный интеллект становится полноценным партнёром исследователя», — сказал руководитель направления искусственного интеллекта VK Tech Роман Стятюгин.

Первым заказчиком VK AI Researcher стал «Холдинг Аква». Компания применяет сервис для проверки продуктовых гипотез. Это улучшает экономику запуска: в итоге «Холдинг Аква» направляет ресурсы на продукты с подтвержденным потенциалом.

«Для нас важна скорость тестирования продуктовых идей. Уверен, что наш совместный с VK Tech пилот позволит ускорить вывод новинок и обеспечить отбор лучших решений без дополнительных расходов со значительным сокращением time to market», — сказал генеральный директор «Холдинг Аква» Святослав Вильк.

