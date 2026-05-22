Разделы

ИТ в банках Документооборот
|

«Т-Банк» встроил бесшовное финансирование поставок в ЭДО

«Т-Бизнес» встроил финансирование поставок непосредственно в систему электронного документооборота (ЭДО), обеспечив поставщикам товаров и услуг с отсрочкой платежа бесшовный доступ к факторингу.

Сервис задает новый стандарт скорости и автоматизации в факторинге. Это первое решение на российском рынке, благодаря которому бизнес может получить факторинговое финансирование прямо в интерфейсе ЭДО — в пару кликов, без длительного ожидания одобрения заявки, перехода в сторонние сервисы, длительного ожидания одобрения и ручной загрузки большинства документов.

Сервис обеспечивает бесшовный путь от предодобренного предложения до получения средств, существенно сокращая время доступа компаний к оборотному капиталу. Решение реализовано на базе системы электронного документооборота Saby (ранее СБИС). Финансирование предоставляет факторинговая компания ROWI в структуре «Т-Бизнеса».

Система автоматически формирует предодобренное предложение факторинга: в интерфейсе Saby на универсальных передаточных документах (УПД) появляется кнопка «Деньги сразу». Для получения финального одобрения клиенту необходимо подгрузить договор поставки товара. После проверки договора клиент получает гарантированное финансирование еще до того, как покупатель оплатит товар или услугу.

Для старта процесса поставщику необходимо: нажать кнопку «Деньги сразу» на конкретном УПД; загрузить договор с покупателем; отправить заявку.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Остальные документы по поставке система Saby подгружает автоматически. Через 10 секунд после отправки заявки клиент получает пакет документов для заверения электронной подписью. Подписание происходит в один клик, после чего клиенту автоматически открывается расчетный счет и на него зачисляются средства.

Григорий Гусаков-Станюкович, руководитель направления факторинга в «Т-Бизнесе», сказал: «Для многих компаний классический факторинг — это по-прежнему длинная анкета и большой пакет документов: бухгалтерские данные, УПД, накладные, паспортные данные. Мы стремились сделать процесс получения финансирования максимально простым и удобным для бизнеса и встроили получение финансирования прямо в привычный процесс работы в ЭДО. Благодаря предодобренным предложениям и автоматизации документооборота компании могут не терять время отсрочки платежа, быстрее возвращать средства в оборот и получать принципиально новый клиентский опыт в факторинге».

Андрей Круглов, руководитель направления факторинга в Saby, сказал: «Рынок факторинга переходит к новым стандартам скорости, бесшовности и полной автоматизации. В приоритете — уйти от многоэтапных согласований, исключить ручной сбор документов и сделать так, чтобы пользователь вообще не замечал, где заканчивается ЭДО и начинается финансирование. Решение Saby, реализованное совместно с экосистемой «Т-Банка», работает в одном окне: поставщик не переключается между системой ЭДО и личным кабинетом банка. Договор, уступка и уведомление формируются автоматически одним кликом прямо из УПД — без ручного комплектования. Это не просто факторинг в ЭДО, а встроенный финансовый сервис, работающий на тех же скоростях, что и сам документооборот. Фактически мы стерли границу между отгрузкой товара и получением денег, превратив финансирование в естественное».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Крупнейшая табачная компания России повесит на ИИ анализ и одобрение договоров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290