«Т-Банк» встроил бесшовное финансирование поставок в ЭДО

«Т-Бизнес» встроил финансирование поставок непосредственно в систему электронного документооборота (ЭДО), обеспечив поставщикам товаров и услуг с отсрочкой платежа бесшовный доступ к факторингу.

Сервис задает новый стандарт скорости и автоматизации в факторинге. Это первое решение на российском рынке, благодаря которому бизнес может получить факторинговое финансирование прямо в интерфейсе ЭДО — в пару кликов, без длительного ожидания одобрения заявки, перехода в сторонние сервисы, длительного ожидания одобрения и ручной загрузки большинства документов.

Сервис обеспечивает бесшовный путь от предодобренного предложения до получения средств, существенно сокращая время доступа компаний к оборотному капиталу. Решение реализовано на базе системы электронного документооборота Saby (ранее СБИС). Финансирование предоставляет факторинговая компания ROWI в структуре «Т-Бизнеса».

Система автоматически формирует предодобренное предложение факторинга: в интерфейсе Saby на универсальных передаточных документах (УПД) появляется кнопка «Деньги сразу». Для получения финального одобрения клиенту необходимо подгрузить договор поставки товара. После проверки договора клиент получает гарантированное финансирование еще до того, как покупатель оплатит товар или услугу.

Для старта процесса поставщику необходимо: нажать кнопку «Деньги сразу» на конкретном УПД; загрузить договор с покупателем; отправить заявку.

Остальные документы по поставке система Saby подгружает автоматически. Через 10 секунд после отправки заявки клиент получает пакет документов для заверения электронной подписью. Подписание происходит в один клик, после чего клиенту автоматически открывается расчетный счет и на него зачисляются средства.

Григорий Гусаков-Станюкович, руководитель направления факторинга в «Т-Бизнесе», сказал: «Для многих компаний классический факторинг — это по-прежнему длинная анкета и большой пакет документов: бухгалтерские данные, УПД, накладные, паспортные данные. Мы стремились сделать процесс получения финансирования максимально простым и удобным для бизнеса и встроили получение финансирования прямо в привычный процесс работы в ЭДО. Благодаря предодобренным предложениям и автоматизации документооборота компании могут не терять время отсрочки платежа, быстрее возвращать средства в оборот и получать принципиально новый клиентский опыт в факторинге».

Андрей Круглов, руководитель направления факторинга в Saby, сказал: «Рынок факторинга переходит к новым стандартам скорости, бесшовности и полной автоматизации. В приоритете — уйти от многоэтапных согласований, исключить ручной сбор документов и сделать так, чтобы пользователь вообще не замечал, где заканчивается ЭДО и начинается финансирование. Решение Saby, реализованное совместно с экосистемой «Т-Банка», работает в одном окне: поставщик не переключается между системой ЭДО и личным кабинетом банка. Договор, уступка и уведомление формируются автоматически одним кликом прямо из УПД — без ручного комплектования. Это не просто факторинг в ЭДО, а встроенный финансовый сервис, работающий на тех же скоростях, что и сам документооборот. Фактически мы стерли границу между отгрузкой товара и получением денег, превратив финансирование в естественное».