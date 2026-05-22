МТС установит в Карелии первые отечественные базовые станции

Компания МТС сообщила о том, что к началу 2027 г. разместит на своей сети мобильной связи в Республике Карелия отечественные базовые станции «Иртея». Установка российского телеком-оборудования запланирована в населённых пунктах Пряжинского, Олонецкого и Суоярвского районов.

Базовые станции выпуска 2026 г. созданы на обновленной платформе. Устанавливаемое МТС оборудование может работать в диапазонах LTE и GSM. Функционал включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE), полную интеграцию с действующей мобильной сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. В настоящее время в 58 регионах страны уже работает 1,2 тыс. таких станций. Оператор и телеком-вендор тесно сотрудничают в рамках форвардного контракта, по условиям которого «Иртея» к 2030 г. поставит МТС 20 тыс. базовых станций.

«Переход на российские телеком-оборудование направлен на повышение технологической независимости. Кроме того, использование отечественных базовых станций открывает для нас новые возможности по развитию сети, увеличению пропускной способности и оперативному внедрению современных технологий. Мы уверены, что это решение станет важным вкладом в цифровое развитие Карелии, позволит повысить доступность и качество услуг для жителей даже в удалённых населённых пунктах», — сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.