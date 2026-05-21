«Росэл» показал «умные» беспилотники для сельского хозяйства

Холдинг «Росэл» показал агродроны для мониторинга состояния полей и обработки посевов. «Феникс-Э» и «Дрофа-С» – полностью отечественные системы, которые могут заменить ручной труд на сотнях гектаров полей. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

«Феникс-Э» – аппарат самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой, оснащенный электрической силовой установкой. Основное назначение – мониторинг сельскохозяйственных угодий, сбор данных о состоянии полей, культур и растительности с передачей информации на станцию внешнего пилота в режиме реального времени.

«Дрофа-С» выполнена по мультироторной схеме. Аппарат способен нести баки с жидкими химикатами или емкости с сыпучими веществами. Дрон может решать две задачи одновременно – вести мониторинг территории и выполнять обработку посевов.

Оба дрона функционируют в автоматическом режиме с возможностью перехода на ручное управление. Канал связи между аппаратами и наземными станциями защищен от помех и дублируется резервными линиями. Бортовые интеллектуальные системы БПЛА с элементами машинного зрения анализируют состояние растительности, выявляют проблемные участки и определяют уровень влажности.

«Агропромышленный комплекс – один из самых быстрорастущих рынков для беспилотных технологий. Запрос на автоматизацию здесь уже не эксперимент, а производственная необходимость: хозяйствам нужны инструменты, которые позволяют обрабатывать больше площадей с меньшими затратами и без потери качества. Мы выводим на этот рынок системы для мониторинга и обработки полей в автоматическом режиме», – отметил директор по цифровой трансформации холдинга «Росэл» Виталий Александров.

«Феникс-Э» и «Дрофа-С» сертифицированы Росавиацией, включены в реестр российской промышленной продукции и построены на отечественной компонентной базе.