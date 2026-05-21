MТС Web Services и Минцифры Республики Марий Эл заключили соглашение о сотрудничестве

MТС Web Services (MWS), облачная платформа экосистемы МТС, и Министерство цифрового развития Республики Марий Эл подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает совместное развитие облачной инфраструктуры, внедрение передовых технологий обработки данных и решений на основе искусственного интеллекта в интересах региона. Соглашение подписали Евгений Колбин, исполнительный директор MТС Web Services, и Анатолий Кадыков, врио министра цифрового развития Республики Марий Эл. Об этом CNews сообщили представители MТС.

В рамках партнерства стороны намерены совместно развивать центры обработки данных и облачную инфраструктуру, повышать масштабируемость и отказоустойчивость облачных систем, обеспечивающих работу региональных информационных ресурсов. Отдельным направлением сотрудничества станет создание и развитие систем хранения и обработки больших данных, а также инфраструктуры облачных сервисов хранения, учета и использования информации. Кроме того, соглашение предусматривает внедрение информационных систем с использованием технологий искусственного интеллекта в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Сотрудничество строится на принципах равенства сторон, защиты взаимных интересов и добросовестности.

«Подписание соглашения с Минцифры Республики Марий Эл — важный шаг в развитии нашего партнерства с регионами России. Мы видим свою задачу в том, чтобы обеспечить субъектам страны доступ к передовой облачной инфраструктуре и технологиям искусственного интеллекта. MWS обладает всеми необходимыми компетенциями и мощностями для того, чтобы помочь Республике Марий Эл в цифровой трансформации — от построения отказоустойчивой облачной среды до внедрения интеллектуальных систем обработки данных», — отметил Александр Чеснавский, исполнительный директор MТС Web Services.

«Благодаря сотрудничеству с МТС в республике будут внедрены передовые технологии, которые повысят эффективность работы цифровых сервисов, направленных на улучшение качества жизни жителей региона», — отметил врио министра цифрового развития Республики Марий Эл Анатолий Кадыков.

